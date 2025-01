Educación estima que el alumnado desplazado por la dana volverá a sus centros en barracones después de Semana Santa

Después de Pascua. Es la estimación de Conselleria de Educación para que los más de 3.000 estudiantes que siguen desplazados tras la dana puedan dejar sus escuelas de acogida y volver a sus centros. Eso sí, lo harán en barracones mientras el colegio o IES se reconstruye.

Así lo ha asegurado el conseller José Antonio Rovira en su visita al IES Alameda de Utiel, uno de los más afectados por la riada y cuyo alumnado está actualmente acogido en el IES Miguel Ballesteros Viana. Este es uno de los centros que deberá volver a barracones en un solar buscado por el ayuntamiento.

En total son seis centros, según Conselleria: el Ceip Orba de Alfafar, el IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el Ceip Lluis Vives de Massanassa, el Ceip L'Horta de Paipora, el Ceip Blasco Ibáñez de Alginet y el IES Alameda de Utiel.

Algunos montarán centros modulares enteros, como el caso de Catarroja que tendrá que levantar unos 50 barracones. Otros tendrán las prefabricadas sólo como apoyo, como en el caso de Utiel donde los servirán para sustituir las aulas de la planta baja mientras el alumnado usa las de los pisos superiores, que no han sido afectadas por el agua.

Barracones instalados para el alumnado del Ceip Orba de Alfafar en el patio del Ceip La Fila de esa misma localidad. / Gonzalo Sánchez

En su visita al municipio, el conseller también ha anunciado la construcción de un nuevo conservatorio de Música ya que el anterior, que estaba en obras antes de la riada, ha quedado destrozado. El alcalde de Utiel Ricardo Gabaldón ha remarcado la importancia de esta inversión y la gran matrícula que había en este centro, no solo del propio pueblo, sino también de las muchas aldeas que le rodean.

Licitación de urgencia

El conseller de Educación ha anunciado que realizará todas estas licitaciones de urgencia para tener listos los centros modulares, a poder ser, en un par de meses. Por otro lado, ha remarcado que tendrán que pasar años en algunos casos hasta que el alumnado pueda volver al centro original: "un colegio no se construye en 6 meses".

Las prefabricadas son una solución casi obligada en los centros que quedaron en condiciones catastróficas tras la riada. Antes de Navidades se logró reubicar de emergencia a todo el alumnado en colegios e IES cercanos que están haciendo las veces de escuela de acogida, pero esa es solo una solución temporal, para este curso. Ahora le toca a Educación gestionar el curso que viene, y la reconstrucción en estos casos (13 en total en la C.Valenciana) durará años. Por tanto la solución mas lógica es mandar a los estudiantes a barracones temporales mientras se crea el nuevo centro escolar.

Al menos un centro se derribará

El Lluis Vives de Massanassa es el primer centro con la certeza de que se tendrá que derribar. Según ha confirmado este diario, responsables de Conselleria comunicaron al colegio que el precio de la reparación no compensaba, y que iban a proceder a su derribo para levantar un centro nuevo. El ayuntamiento ya está en búsqueda de una parcela para colocar allí el centro en barracones de forma temporal, mientras el nuevo colegio se levanta.

El caso del Ceip L'Horta es similar, con la diferencia de que ya estaba dentro del plan Edificant para la construcción de infraestructuras educativas. La dana acabó de destrozar un centro que necesitaba una remodelación urgente, y ha provocado que el estudiantado se tenga que trasladar a barracones en un nuevo solar de la localidad a partir del curso que viene, mientras L'Horta se reconstruye.

El ceip Blasco Ibáñez de Alginet también está a la espera de que empiecen a montar las prefabricadas, después de que los tornados que azotaron la localidad el día de la dana dejaran el recinto muy dañado. En su caso no será todo el centro el que se supla por barracones, pero sí gran parte según las estimaciones de Conselleria de Educación.

El ceip Orba de Alfafar es también un caso catastrófico, con muy pocas infraestructuras recuperables y años por delante para que el centro vuelva a estar en condiciones. Por el momento los jóvenes están en barracones en el patio del Ceip La Fila de esa misma localidad. Como las prefabricadas no dan para acoger a todos, también comparten aulas en un colegio pensado para 400 y con casi 800 estudiantes ahora. El plan de Conselleria y ayuntamiento es montar un colegio de barracones en un solar para empezar las clases el curso que viene.

El IES Berenguer Dalmau se sitúa al lado del barranco del Poio en Catarroja, y también era una infraestructura muy deteriorada tras la dana. El centro, con más de 50 años, ya contaba con barracones en el recinto ya que algunas zonas se habían deteriorado. A la necesidad de obras se sumó la riada, que acabó por reventar la estructura. Conselleria ya ha confirmado al estudiantado que todos comenzarán a dar clase en barracones en septiembre con un horizonte de varios años hasta que el instituto pueda recuperarse.

Algunos centros, como el Centro Integrado de FP de Catarroja, se quedarán vacíos un tiempo, ya que un aula normal es fácil de suplir, pero la Formación Profesional requiere de maquinaria específica no tan fácil de conseguir, así que es de esperar que los centros de acogida sigan con ratios elevadas en este caso, temporalmente.

El IES María Carbonell, de Benetússer, también quedó en estado catastrófico, pero en este sí que han podido volver a las aulas, eso sí, en la segunda planta. Aunque su director ha tenido que modificar el horario por la ausencia de clases, confían en que los trabajos de reparación permitan volver pronto a los horarios normales.

El IES Alameda de Utiel es el único caso de esta lista que no fue dado por catastrófico pero sí que necesitará barracones. Los mayores daños están en el gimnasio, que ha quedado gravemente tocado. Pese a todo, gracias a los barracones el centro no perderá aulas, aunque no sea la solución óptima.