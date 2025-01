Gan Pampols confía en que el Gobierno pedirá el Fondo de Solidaridad: "Todos los países suelen agotar el plazo"

El vicepresidente del Consell para la recuperación, Francisco José Gan Pampols, ha reclamado hoy "prudencia" frente a los mensajes de diversos dirigentes del PP en la C. Valenciana que han mostrado su "preocupación" por que el Gobierno no haya formalizado todavía la petición a la Unión Europea para activar el Fondo de Solidaridad por la dana, entre ellos su jefe directo, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, o la alcaldesa de València, María José Catalá, quien dio la voz de alarma sobre el asunto tras una visita a Bruselas este lunes.

El teniente general retirado, sin adscripción política, se ha alejado del argumentario de los populares y se ha alineado con la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, al justificar que desde el Ejecutivo central todavía no se haya dado el paso formal ante la UE porque esto permite afinar mejor la petición de recursos.

"Seamos prudentes. Lo que sabemos es que hasta la fecha no lo han hecho (solicitar el mecanismo de financiación europeo). Pero todos los países, todos, suelen agotar el plazo porque a medida que se agota el plazo el nivel de detalle que se llega respecto a la valoración del daño es mejor", ha defendido el máximo responsable de la reconstrucción de la Generalitat.

También este miércoles, Bernabé se ha expresado en términos muy parecidos al defender que el Gobierno está "apurando al máximo los tiempos para conseguir el máximo de recursos porque tenemos más tiempo para justificar (los daños), y eso es lo que estamos haciendo".

Además, el vicepresidente ha mostrado confianza en que la petición del Gobierno llegará: "No lo dudo, no me acabría en cabeza que agotáramos el plazo sin pedir las ayudas de forma pormenorizada”, ha dicho empleando la misma expresión que Mazón pero en un tono sensiblemente más conciliador. Igualmente, ha señalado que la administración autonómica y los ayuntamientos han "cumplido" al "mandar en tiempo y forma la afección valorada de lo que ha ocurrido".

"Hay otros fondos"

En relación con la cuantía del Fondo de Solidaridad, que como publica este diario no alcanzan a cubrir los daños generados en Valencia (cifrados en casi 18.000 millones), Gan Pampols ha manifestado que "esto es un cálculo de posibilidades y necesidades. Las necesidades las conocemos y las posibilidades las estamos concretando".

También ha resaltado que no hay solo un fondo europeo del que se pueda beneficiar la Comunitat. "El Fondo de Solidaridad Europeo es uno pero hay otros fondos. Hay otras posibilidades, hay un reglamento que permite que determinados fondos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo puedan transferir fondos a este tipo de emergencias", ha puesto como ejemplo.

Y ha añadido: "Hay otros fondos dentro de algunas comisarías, dentro de algunos comisarios de la Unión que permiten también asignación de fondos. La de Agricultura tiene uno de emergencia. Es decir, se trata de mapear adecuadamente todas las fuentes de financiación".

"Eso, a pesar de que la comunidad autónoma tenga una representación permanente en el Comité de Representantes Permanentes, de la Unión Europea, eso es una función básica y exclusiva del Estado. Es decir, los que interactúan en la Unión Europea son los gobiernos. Las comunidades tienen grupos de interés. Forman grupos de interés con otras comunidades, buscan fondos, sugieren actividades, pero es el Gobierno siempre el que tiene la capacidad y la responsabilidad de actuar", ha destacado.