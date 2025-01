Mazón insiste en su comparación con Gaza: “El Gobierno no da un euro”

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mantiene las palabras que pronunció este jueves en las Cortes, y que tanta polvareda han generado, en las que comparó los 24 millones de euros de ayudas del Gobierno con los “cero millones” recibidos por la dana. El jefe del Consell insiste en su comparativa pese a que el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ya se ha desmarcado de ellas. De hecho, a Mazón, en una comparecencia en la mañana de este viernes en Alicante, se le ha preguntado por estas declaraciones, que ha dicho desconocer. Según defiende, el Gobierno no da a fondo perdido dinero para sufragar las infraestructuras sociales, educativas y sanitarias dañadas por la dana del pasado 29 de octubre en Valencia, y prevé que sean sufragadas "íntegra y exclusivamente por los valencianos".

"Me mantengo en lo que he dicho"

“Por tanto, me mantengo en lo que he dicho”, ha proseguido el jefe del Consell, quien ha recordado que expresó que se "alegra mucho por la gente de Gaza que va a recibir esa ayuda del Gobierno" aunque paralelamente "no deja de ser verdad que ese mismo Gobierno, en plena emergencia y en plena reconstrucción, nos va a dar cero euros para nuestros colegios, cero euros para nuestros hospitales y cero euros para nuestros centros de salud". Mazón ha aclarado que estos fondos directos para recobrar las infraestructuras dañadas son distintas de las ayudas directas que hayan podido recibir los afectados por la dana. "Lo que tengo que decir es que la Generalitat Valenciana, entre sus competencias, tiene los colegios valencianos, los centros de salud y los centros sociales, y para toda esa política de infraestructuras sociales, el Gobierno de España no nos da nada a fondo perdido", ha repetido antes de apostillar que si "a otros sí, pues yo me alegro a los que se las dé".

La insistencia mostrada por Mazón este viernes contrasta con las palabras del vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, que se ha desmarcado de las declaraciones del presidente de la Generalitat en las que asegura que las ayudas del Gobierno llegan antes a Gaza que a los afectados por la dana en la provincia de Valencia. Preguntado en una entrevista en Telecinco sobre los mensajes de Mazón, Sémper ha indicado que no hay necesidad "de entrar en comparaciones". "Creo que no es necesario entrar en comparaciones, desde luego, con ningún otro lugar, ni con ningún otro fenómeno que suceda en el mundo", ha apuntado el portavoz popular, añadiendo que lo que a él le importa especialmente "es lo que hace la administración pública española" y cómo gestionan las ayudas para las miles de personas que las esperan en Valencia.

Ministros del Gobierno

Los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez también han entrado a esta cuestión. La ministra Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha acusado a Mazón de "querer enfrentar unos dolores con otros" con unas declaraciones sobre Gaza que son "indecentes, miserables racistas, xenófobas e inhumanas". La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha criticado las declaraciones "miméticas" a las de la "ultraderecha" que, según ha denunciado, se han formulado tanto por boca de Mazón como de la dirección nacional del PP de Alberto Núñez Feijóo en relación a las ayudas del Gobierno por la dana. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de "muy lamentable" las declaraciones. El ministro se ha mostrado convencido también de que la gente más razonable, entre la que ha incluido a algunos dirigentes del Partido Popular, tomarán distancia del "discurso ultra, extremista y xenófobo" que ha achacado a Mazón y al PP valenciano.