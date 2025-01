El PPCV replica a Morant y la acusa de "utilizar la tragedia para promocionarse políticamente"

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, Nieves Martínez, ha acusado a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, de "utilizar la tragedia (de la dana) para promocionarse políticamente".

Así ha respondido Martínez, a través de un comunicado, a las declaraciones de Morant este sábado por la mañana, en las que ha acusado de "dejación de funciones" al Consell en su conjunto durante el pasado 29 de octubre, el día de la dana. "Tenemos un Consell indecente que no puede aguantar ni un minuto", ha subrayado.

Al respecto, Martínez ha sostenido que Morant, también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, "sí que hace dejación de funciones ante el declive y la grave crisis del CNIO, mirando hacia otro lado y dejando sin investigar las posibles irregularidades en el Centro de Investigaciones Oncológicas, que han provocado la salida de siete científicos del organismo durante los últimos años".

Acusaciones hacia su ministerio y papel como valenciana

"Ha fracasado en todas las iniciativas en un Ministerio que aún no sabemos para qué sirve", ha aseverado, al tiempo que ha agregado que la ministra "también hace dejación de funciones como valenciana en el Consejo de ministros".

En este sentido, ha enfatizado que Morant "debería ejercer como valenciana para reivindicar ante (Pedro) Sánchez las ayudas que no prestan si no se les pide, las ayudas que no llegan o los fondos de Europa que aún no han pedido".

"Diana Morant ha estado ausente durante todo este tiempo y cuando aparece es solo para poner trabas en la reconstrucción. En lugar de ayudar y cooperar, se dedica a utilizar el dolor de la tragedia para intentar trepar políticamente y darse a conocer", ha zanjado.