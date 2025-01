La FP rescata del fracaso escolar a más de 12.000 estudiantes al año

La FP parece no tocar techo. Conselleria aumenta miles de las plazas cada curso, y estas se siguen llenando con jóvenes que tienen claro que esta formación no tiene nada que envidiar a la universidad. Pero la Formación Profesional no solo sirve para eso, también es la mejor herramienta que tiene Educación para combatir el fracaso escolar. En concreto, la FP rescató del fracaso escolar a 12.283 estudiantes cada año, según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2023-24.

Se trata de la matrícula de la FP Básica, una formación menos conocida pero que sirve para dar una alternativa al estudiantado que tropieza en la ESO antes de abandonar los estudios. La decisión (aparte del chaval) corre a cargo del equipo docente, y el único requisito es haber superado tercero de la ESO y tener 15 años cumplidos. Es una vía de escape alternativa para evitar el fracaso escolar y al acabar los jóvenes tienen su título de secundaria en la mano.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, 12.283 estudiantes (8.521 hombres y 3.576 mujeres) cursaron FP Básica el curso pasado, la gran mayoría de entre 15 y 17 años. Por provincias, València es la que más estudiantado matriculó con 5.551, seguida de Alicante con 5.060 y Castellón con 1.672.

Reengancharse a los estudios

Pero lo más interesante es que no solo evitaron el fracaso escolar, sino que estos jóvenes se reengancharon a los estudios. Más de la mitad de los que cursaron FP Básica pasaron después a un Grado Medio, así, la FP funcionó como una manera de reconectar a estos jóvenes con el sistema educativo en un momento delicado, y que no solo se sacaran la ESO, sino que siguieran estudiando por voluntad propia. Un 10 % incluso llegaron a estudiar un Grado Superior.

Si miramos al resto de regiones también hay que destacar que la C.Valenciana es la tercera con mayor porcentaje de chavales que siguen estudiando. Lidera la tabla el País Vasco (64 %) y Castilla y León (63 %).

Las FP Básicas más cotizadas y que más provocan que sus matriculados continúen estudiando al acabar son Artes Gráficas, Administración y Gestión, Informática y Comunicaciones, Electricidad y Electrónica y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

Así será la nueva FP

Un solo sistema de FP para estudiantes y trabajadores, con cinco niveles y la flexibilidad para elegir si estudiar 30 o 2.000 horas, es decir, formación casi a la carta. Son algunas de las novedades que Conselleria de Educación ha impulsado en la Formación Profesional.

Muchas de ellas vienen obligadas por la nueva ley de FP, pero otras corresponden a la remodelación del conseller José Antonio Rovira (PP). Para empezar, todos los institutos ofrecerán la opción de formación de la mano de las empresas (FP Dual). Este es uno de los puntos de la ley estatal, que se inspira en el modelo de Alemania.

La FP dual permite al estudiante alternar el centro educativo y la empresa, donde puede aplicar lo que ha aprendido. La diferencia con la FP tradicional es que, en lugar de realizar las prácticas al final del ciclo cuando ya tiene todos los conocimientos, el estudiante aprende lo práctico con la empresa mientras estudia la teoría en el centro educativo.

En el actual curso académico hay 117.448 alumnos matriculados en FP en la Comunitat Valenciana, la mayoría de ellos en Grado Superior (48.585), seguido de Grado Medio (46.544). En FP Básica, utilizada para jóvenes que no han conseguido sacarse la ESO, hay 11.891, mientras que los cursos de especialización solo tienen 575 alumnos.

La otra gran novedad es que la FP se unifica. Actualmente hay dos sistemas de Formación Profesional: la FP Reglada (ciclos y cursos de especialización impartidos en los centros escolares) y la FP no reglada (certificados y cursos que dependían del Labora). El año que viene con la nueva ley, todo estará integrado en un único sistema de FP.

