Morant califica de "recorte" el plan de Feijóo para la dana frente al del Gobierno

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha tomado las cifras totales del plan del PP para la dana, detallado este lunes por Alberto Núñez Feijóo ante la CEV, y el aprobado por el Gobierno de España para calificar el primero de "recorte en sí mismo". "El Gobierno ha aprobado ya más de 16.000 millones de euros, por tanto, Feijóo llega tarde y con recortes", ha señalado la dirigente socialista contraponiendo esos 16.000 millones con los 12.000 millones en inversiones en una década previstos por el líder popular.

Las dos cifras no son exactamente sobre lo mismo, ya que los 16.000 millones habilitados por el Gobierno central están destinados a la respuesta inmediata, principalmente ayudas a los afectados, mientras que el plan Feijóo está dirigido a las inversiones de reconstrucción; no obstante, no ha impedido el choque de números, desde la crítica de los populares a que su plan es el doble que las ayudas ejecutadas por el Ejecutivo estatal hasta el reproche de Morant de que la cuantía es un "recorte".

No obstante, de nuevo la visita del presidente del PP ha servido a los socialistas valencianos para atacarle por el que consideran que es su flanco más débil: su vinculación a Carlos Mazón y la gestión de este el 29 de octubre. Esta vez sí que han coincidido en agenda oficial en València, aunque para Morant que el jefe del Consell no haya hablado, como sí lo ha hecho Feijóo, evidencia que al dirigente gallego "cada vez le gusta menos rodearse de Mazón".

La también ministra ha recordado que el 29 de octubre “no solo Mazón estaba en el Ventorro porque hemos conocido que ese día mientras muchos trenes de metro estaban aislados e incomunicados el conseller responsable estaba en una gala repartiendo premios, que mientras las residencias estaban francamente mal la vicepresidenta Camarero estaba una entrega de premios y que mientras los centros educativos se estaban inundando el conseller de Educación estaba volviendo a su casa ya de descanso en Alicante”.

"No son un error"

Así, la líder de la federación valenciana de los socialistas ha lamentado que el PP "ha preferido entrar en el Ventorro que estar al lado de los valencianos y valencianas” y ha matizado a Feijóo que 224 muertos "no son un error sin mala fe ni errores sin importancia”: “La Comunitat Valenciana no merece a un president noqueado ni que comete errores sin mala fe que cueste tantas vidas mortales”.

Finalmente, ha censurado “el politiqueo barato del señor Feijóo” y le ha preguntado “si el Partido Popular piensa apoyar el último decreto de ayudas dana que se aprobó en el último consejo de ministros para ayudar a los valencianos y valencianas”.