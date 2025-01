Bernabé: "No percibí que Mazón estuviera noqueado con la dana"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha asegurado que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, visitará los municipios afectados por la dana "más pronto que tarde". También ha afirmado que no percibió que el jefe del Consell, Carlos Mazón, estuviera "noqueado" con la dana y considera que lo podía haber hecho mejor tras la riada.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en Onda Cero al ser preguntada por si Sánchez tiene previsto visitar las localidades afectadas por la riada y si lo va a hacer antes de que tenga lugar el congreso del PSPV. "Sostengo que va a venir", ha respondido la delegada y, preguntada por la fecha, ha aseverado: "La agenda del presidente pues es... Yo le puedo decir que va a venir y que va a venir pronto". Y ha añadido: "Va a venir a Valencia pronto. Al congreso del partido también va a ir como secretario general pero como presidente también va a venir", ha aclarado.

Preguntada, de nuevo, por si Sánchez visitará en Valencia los municipios afectados por la dana, ha señalado: "Creo que lo importante es que la presencia del Gobierno de España y su presidente esté presente todos los días, en el día a día de todas las personas que están sufriendo en la provincia de Valencia a consecuencia de la dana".

Dos veces en Valencia tras la dana

Ha recordado que Sánchez ha estado en Valencia dos veces tras la dana, la primera de ellas a las 48 horas de registrarse. Interpelada por si el presidente no ha vuelto tras los incidentes registrados en Paiporta, la delegada ha indicado que "toda España vio lo que pasó en Paiporta y cuáles eran las circunstancias en las que estábamos".

Salir de la emergencia cuanto antes

"Todos los esfuerzos del Gobierno estaban volcados -ha añadido- en ese momento y debían de estar volcados en las siguientes semanas en lo realmente urgente e importante, que era garantizar a todas las personas que estaban en esos municipios que pudiésemos salir de la emergencia cuanto antes. Y yo creo que eso también forma parte de la responsabilidad nuestra".

Y ha apostillado: "Yo creo que ahora ya se dan otras circunstancias -diferentes a los momentos vividos en Paiporta- y ya le digo que más pronto que tarde esto va a pasar -la visita de Sánchez-".

La delegada del Gobierno también ha asegurado que no percibió que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuviera "noqueado" con la dana y considera que el 'president' podía haberlo hecho mejor en los momentos posteriores a la catástrofe.

Bernabé se ha pronunciado en estos términos al ser preguntada por las manifestaciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando aseguró que vio al 'president' "noqueado" los días posteriores a la dana.

Al respecto, la delegada ha manifestado que no percibió a Mazón noqueado. "Yo percibí -ha añadido- que todos los que estábamos allí, estábamos en una situación extremadamente compleja, terrible, que no puede ser más terrible".

Y ha asegurado que lo que le "preocupa", quizá, sean los momentos posteriores y la manera de reaccionar: "Yo sí que creo que Mazón podía haberlo hecho mejor, no sé, pero bueno, esa es mi opinión", ha manifestado. "La situación era muy difícil, muy dura, durísima, pero tenemos que estar a la altura, tenemos que intentarlo y eso es lo que a mí, por lo menos, me mueve", ha agregado.

"Qué pude hacer y qué no"

Bernabé ha afirmado que ella se sintió muy "angustiada y terriblemente triste" con la catástrofe. Interpelada por si ella podía haber hecho algo mejor, ha respondido: "Viendo ahora con el paso del tiempo, claro. No hay día que no me vaya a la cama pensando qué pude hacer que no hice o qué pude haber hecho mejor.

"Hice -ha matizado- lo que dentro de mis competencias y mis capacidades creía que tenía que hacer, pero yo no puedo evitar pensar, y seguiré pensándolo seguro, si podía haber hecho algo mejor", ha apostillado.

Al respecto, preguntada por si en esos momentos se plantea que igual podía haber instado al Gobierno central a que asumiera el control de la situación sin esperar a que Mazón lo reclamara, ha indicado que "en esta emergencia la Generalitat tenía unas competencias que eran vitales en distintos aspectos" y se ha preguntado: "Visto lo visto y viendo lo que veo, ¿hubiese sido mejor hacer esto con una Administración contraria a esa voluntad? Pues no sé si hubiese sido mejor. Yo creo que lo bueno hubiese sido que todos hubiesen asumido su responsabilidad al máximo nivel y que se hubiese actuado con toda la diligencia y responsabilidad", ha manifestado.

El principal "error"

La delegada también ha manifestado que el día de la dana se actuó tarde. "Cuando tú ya tienes el caos y la situación que ya no puedes pararla, todas las decisiones que se tomen y todas las acciones que se lleven adelante ya se están haciendo tarde y ya son producto del caos y de la mala organización".

A su juicio, hacer un Cecopi a las 17 horas "fue probablemente el principal error y el mayor de los errores, sobre todo para quien tenía toda la información, porque aquí no podemos olvidar que quien tiene toda la información es quien la recibe y la recoge toda, que es el Centro de Coordinación de Emergencias", ha matizado. "Nadie hizo las previsiones y todos los escenarios posibles para advertir y seguir hablando con las personas que estaban posiblemente en previsión afectadas", ha apostillado.

Interpelada por si se notó que la presencia de Mazón fuera fundamental en la reunión del Cecopi, ha dicho: "Esa tarde fue muy caótica y esa reunión fue muy complicada y con mucha tensión y con mucho caos. Entonces yo creo que cuanta más participación al alto nivel..."

La actuación de Aemet

En este punto, Bernabé, preguntada por la actuación de Aemet el día de la dana, ha señalado que "el portavoz de Aemet hizo lo que le corresponde, que es poner una alerta, la máxima, que es la alerta roja a las siete y media de la mañana, no a las siete de la tarde. Pero quien tiene que prevenir a la población, le aseguro yo, que no es el portavoz de la Aemet. Quien tiene que prevenir a la población es quien tiene la competencia, que es la Generalitat", ha insistido.

Renovación consejo de RTVE

Por otro lado, preguntada por su opinión acerca de que el día después de la dana se suspendiera la sesión de control en el Congreso por respeto a las víctimas pero se mantuviera la parte en la que se votaba la renovación del Consejo de Radiotelevisión Española, Bernabé ha manifestado que el día 30 de octubre no sabía ni lo que estaba pasando.

"También le tengo que decir -ha añadido- que cualquier cosa que se estuviese haciendo en Madrid y en el Congreso de los Diputados no iba a interferir en absoluto en todas las labores de rescate y de emergencia que estaban haciendo los servicios de emergencia".