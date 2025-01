Cuarta manifestación el 1 de febrero para exigir la dimisión de Mazón

Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat llaman a participar en una nueva manifestación el próximo 1 de febrero en València para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana que ha arrasado buena parte de la provincia y ha costado la vida a más de 220 personas.

Además, el 29 de enero, cuando se cumplirán tres meses de la riada, se llevarán a cabo diversos actos de protesta en localidades como Alicante, Alcoi o Burjassot, entre otros que están pendientes de confirmación, ha anunciado la organización en un comunicado.

Con el lema 'Mazón dimissió', la acción -la cuarta manifestación que se convoca bajo el mismo lema- exigirá "justicia, reparación y dignidad", explican las entidades convocantes, que agregan que la convocatoria "responde a la inactividad, la falta de responsabilidad y la gestión nefasta del Consell ante la catástrofe del pasado 29 de octubre".

Recorrido

La manifestación arrancará en la plaza del Ayuntamiento de València a las 18 horas y recorrerá la calle de las Barcas, Poeta Querol, Paz, la plaza de la Reina, Bordadores y Micalet para acabar en la plaza de la Virgen. En esta ocasión se quiere "visibilizar la censura que se está empezando a poner en marcha, la falta de transparencia, la impunidad, la falta de responsabilidad y la incompetencia en la reconstrucción", inciden.

"Tres meses después de la tragedia todavía hay calles con barro, las ayudas llevan retraso y no se ha hecho público el supuesto plan de reconstrucción. Ahora el Gobierno valenciano se dedica a contradecir semana sí, semana también, las palabras de su vicepresidente militar, una señal más de las mentiras y el amateurismo de gestión que caracteriza los dirigentes actuales", reprochan las organizaciones.

En la misma línea, afean las "indignas" palabras del presidente de la Diputació de Valencia, Vicent Mompó, quien "acusó a un medio de comunicación público como À Punt de linchar a Mazón". "À Punt ha estado a la altura de las circunstancias en todo momento y el único que ha tenido un responsable que ha dimitido", apostillan.

Críticas a Rovira

Para los convocantes, "nuevos datos demuestran la incompetencia y la gestión negligente del conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, después de que se haya hecho público que estuvo en su casa de Alicante aunque conocía que centros escolares habían cerrado y cesado las clases". "Un ejemplo -continúan- es el municipio de Utiel, que cerró escuelas de buena mañana, el cual, por cierto, estaba bajo el control de una persona de su mismo partido".

Asimismo, denuncian que aún "hay personas con movilidad reducida que, por la falta de puesta en marcha de los ascensores en fincas, no pueden salir a la calle; hay niños y niñas fuera de sus centros escolares habituales y, por si no fuera poco, hay víctimas colaterales como la del último operario muerto en Benetússer, que se suma al de Massanassa en un centro escolar en tareas de reconstrucción". Por ello, exigen que las revisiones y exámenes técnicos determinan la seguridad de las estructuras afectadas. "No se pueden perder más vidas de personas trabajadoras", aseveran.

"Falta de transparencia"

Al mismo tiempo, estas entidades denuncian "una falta de transparencia insultante" con "empresas de amigos y jefes de gabinetes favorecidas, compañías con contratos millonarios a dedo que aparecen en sumarios y sentencias por casos de corrupción y la negativa constante del presidente de la Generalitat Valenciana a mostrar qué estaba haciendo y donde la tarde del 29 de octubre de 2024".

"No contento con todo este panorama, Carlos Mazón ha decidido enfangar todavía más la situación y banalizar el desastre de la dana intentando enfrentar el pueblo valenciano con el de Palestina", lamentan los convocantes, que creen que las palabras del 'president' en Les Corts sobre las ayudas a Gaza en Les Corts fueron "desafortunadas, malintencionadas e indignas de un representante público".

Comisiones de investigación

Por todas estas razones, las entidades hacen "un llamamiento a salir a la calle para reclamar soluciones, respeto y responsabilidades".

"Exigimos comisiones de investigación tanto en el parlamento español como en las Corts Valencianas, para saber toda la verdad. Investigaciones de oficio de la fiscalía para dirimir responsabilidades. Las familias afectadas no pueden esperar más y el pueblo valenciano, tampoco.

europa press