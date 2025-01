El PSPV se acoge al reglamento para relevar a Bravo sin depender del PP

Lío a la vista en las Corts a cuenta de la salida de Gabriela Bravo como vicepresidenta segunda de la Mesa y su posible sustitución. El asunto tiene la complejidad de que la divergencia empieza entre quienes consideran que no hay embrollo alguno porque se trata de un reemplazo casi automático, puro trámite, como lo ven en el PSPV; y quienes por contra, como indica el PPCV, señalan que para resolver el enquiste es necesaria, como mínimo, una negociación con lo que eso implica: que puede haber una petición a cambio.

Lo que está claro es que el reemplazo de Bravo (que ha de ser una mujer por cuestión de paridad) se ha de someter a votación secreta en urna en el pleno. En esa votación no se requeriría mayoría absoluta sino ser la más votada. He ahí es donde el PSPV podría tener problemas en caso de que PP y Vox, con mayoría, presentaran una alternativa de manera conjunta y es ahí donde los populares ya dejan caer la necesidad de sentarse a negociar, cuestión que rechazan los socialistas.

Lo ha expresado este martes su síndic, José Muñoz, quien ha defendido que la salida de Bravo se trata de una "vacante" y que les corresponde a ellos cubrirla con la candidata que propongan para lo que se barajan nombres como el de la síndica adjunta Maria José Salvador o la presidenta del grupo Rosa Peris. La lista de argumentos va desde la reivindicación de la cortesía parlamentaria, los antecedentes, el respeto a la pluralidad o hasta el reglamento.

En concreto, los socialistas apuntan al apartado cuarto del artículo que regula la elección de los miembros de la Mesa, un punto que insisten está desde su primera redacción en 1983. En este se señala: "Las vacantes que se produzcan en la Mesa durante la legislatura será cubiertas por elección del Pleno en la forma establecida en los artículos anteriores, adaptados en sus previsiones a la realidad de las vacantes que se deban cubrir".

El caso Luna en 2014

Esa coletilla la interpretan en el PSPV como que la propuesta para cubrir ese hueco ha de ser del partido que la genera. Consideran que es lógico que así sea ya que en la elección que se realiza en la primera sesión de la legislatura se eligen a la vez la vicepresidencia primera y segunda y la secretaría primera y segunda para evitar que el partido mayoritario se haga con todos los puestos de un órgano clave en el funcionamiento parlamentario, por donde pasan todas las iniciativas de la cámara.

Bravo acude a la última Mesa de las Corts hace dos semanas. / José Cuéllar/Corts

Al citado artículo, el síndic socialista, que ha asegurado no plantearse "otro escenario" que no sea el de que pueda elegir a la sustituta de Bravo, ha añadido el "respeto a la pluralidad" de la cámara que ha de tener la dirección de la cámara. Muñoz ha recordado que el PSPV es el principal partido de la oposición y que no tener representación en la Mesa sería una decisión "sin precedentes". Más después de que a inicio de la legislatura el PP cediera diputados a Compromís para quedarse con el último puesto en este órgano a costa de los socialistas.

A los antecedentes también se ha remitido el portavoz parlamentario recordando que hasta en "tiempos convulsos" del pasado se garantizó que la salida de un cargo de la Mesa fuera sustituido por otro del mismo partido. En este sentido, ha citado cuando en 2014 se cambió al socialista Ángel Luna que estaba en la Mesa por Ana Barceló. En aquel momento, la mayoría absoluta la tenía el PP que podría haber arrebatado ese puesto, pero respetó la decisión.

"Casilla de salida"

"Sería una anomalía, el puesto le corresponde al PSPV", ha insistido Muñoz quien ha rechazado cualquier tipo de conversación con el PP al respecto. "Hay poco que negociar", ha asegurado. No obstante, no opinan lo mismo en el PP. No es que exijan nada a cambio, al menos no de momento, pero abren la puerta a ello apelando a que ha de haber una negociación de por medio con posibilidades de obtener unos réditos que hasta ahora no estaban sobre el horizonte.

Así lo ha señalado la síndica adjunta de los populares, Laura Chulià, que ha asegurado que la elección de este sustituto obliga a volver a la "casilla de salida" y que su formación tiene la intención de "dialogar con todos". Sin un plazo fijado como límite para resolver la vacante, que los populares podrán estirar; la apelación a negociar genera tensión en las filas socialistas, a quienes aún les queda como mínimo tres semanas hasta el próximo pleno sin saber si tendrán ese puesto y lo que ello conlleva.

