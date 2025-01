Emergencias señala que no se retirarán todos los vehículos de la dana hasta marzo

Las montañas de coches apilados por la dana no desaparecerán, como pronto, hasta marzo. Al menos, no en su totalidad. Porque aunque las campas, ya parte del paisaje postapocalíptico de los municipios afectados por la catástrofe, vayan a reducir considerablemente su volumen, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha advertido este miércoles que pese a no querer poner fechas, sí que ha confirmado que no se podrán retirar "todos los vechículos" hasta el 28 de febrero, un asunto que más que por velocidad de trabajo, es por normativa.

Así lo ha explicado en una entrevista en À Punt en la que ha citado el Real Decreto-Ley 8/2024 del 28 de noviembre aprobado por el Gobierno de España, y convalidado en el Congreso, en el que entre otros asuntos se regulaba cómo se debía proceder a la retirada de estos coches. En este se da de plazo hasta el 28 de febrero a los propietarios de los vehículos que no hayan sido declarados siniestro total para decidir qué hacer con ellos, algo que, según ha indicado Valderrama, impide que se puedan mover antes de esa fecha.

En este sentido, el decreto en cuestión señala que los vehículos afectados que no hayan sido declarados como pérdida total tras el peritaje del Consorcio de Seguros se considerarán "abandonados y se procederá a su traslado inmediato a un CAT ( centros autorizados de tratamiento de vehículos al final de su vida útil) para su tratamiento, cuando quienes puedan acreditar suficientemente su titularidad no los hayan retirado antes del 28 de febrero de 2025".

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, presenta la nueva fase posdana / Levante-EMV

Es por ello que, según ha indicado Valderrama, no se podrá finalizar esta labor de retirada de vehículos hasta después del 28 de febrero porque estos coches no se podrán mover hasta esa fecha. Este día ha sido el único que el conseller ha señalado porque ha preferido "no hablar de fechas", aunque ha destacado que se han retirado más de 73.000 coches y que se está incrementando el ritmo. No obstante, ha señalado que más allá de las campas, hay 40 puntos en determinados barrancos donde todavía quedan coches.

Críticas a Sánchez

Más allá de la situación de los vehículos todavía por retirar, el titular de Emergencias se ha referido durante la entrevista a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de este jueves donde se reunirá con alcaldes de municipios afectados por la dana, pero no acudirá a la zona. "No es de recibo que tras una catástrofe como la que hemos sufrido el presidente de todos los españoles no acuda periódicamente a visitar la zona", ha lamentado.

Asimismo, Valderrama ha recordado algunas de las reclamaciones que considera pendientes y que le ha "solicitado" la Generalitat. "Se le han pedido varias cosas", ha indicado el conseller que ha citado agilizar los trámites y los pagos del Fondo de Compensación de Seguros a los afectados; que se ponga en marcha las actuaciones pendientes sobre los barrancos para evitar futuras inundaciones, dar ayudas a la vivienda para facilitar los realojos o incrementar las plantillas de las Fuerzas de Seguridad.

Suscríbete para seguir leyendo