Mazón critica que Sánchez no se reúna con él en València pese a situarle como el "único responsable" de la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado este miércoles desde Fitur el "desplante institucional" de Pedro Sánchez por "no querer" reunirse con él en su visita a València prevista para mañana, algo que considera "asombroso" dado que el presidente del Gobierno le sitúa "desde hace meses" como el "único responsable" de la dana, en la que han muerto al menos 224 personas. El jefe del Consell ha señalado que "los más perjudicados por esta falta de coordinación o por esta falta de ganas de coordinación son los afectados" por la riada. El popular ha mantenido su ofensiva contra el Ejecutivo central, a quien ha vuelto a acusar de ofrecer ayudas "con intereses", de cobrar impuestos a los damnificados, de no ofrecer vivienda pública o de no limpiar las playas, entre otras.

"No salgo de mi asombro con el Gobierno, que lleva días, semanas y meses diciendo que la Generalitat es la responsable de todo, poco menos que la única responsable y la máxima competente con todo. Y cuando por fin viene a València (Pedro Sánchez), no se quiere reunir con quien dice que es el máximo competente y único responsable de todo lo que ha pasado", ha indicado Mazón a preguntas de los medios.

El president reprocha así al socialista que únicamente vaya a reunirse con alcaldes en su visita de mañana a València, la primera desde el 3 de noviembre. Algo que ha considerado como "no solo un desplante institucional" sino como "la peor idea posible, que es la de no buscar la coordinación con la Generalitat". Mazón ha insistido en esa línea de que Moncloa evita el diálogo con la Generalitat de forma premeditada, como ya hizo el día previo con las ayudas europeas.

Este miércoles ha insistido en este flanco, repitiendo que el Gobierno "no ha avisado de cómo y cuándo iba a solicitar" la adhesión al Fondo de Solidaridad de la UE, pese a que el Ministerio de Hacienda le desmintió poco después, mostrando hasta 12 intercambios de información entre ambas administraciones en relación a esa petición de recursos.

La lista de agravios

En cualquier caso, Mazón ha lamentado que sin ese encuentro no puede reivindicar ante el socialista múltiples aspectos en los que aprecia carencias del Ejecutivo central. "Si pudiera reunirme con él, le diría: ¿qué pasa con las viviendas de Sareb? ¿Qué pasa con las playas que no estáis limpiando a puerta de la temporada turística? ¿Qué pasa con los impuestos que va a tener que pagar la gente? ¿Qué pasa con los intereses que va a tener que devolver la gente a la que váis a dar créditos? Todo eso y mucho más podría decirle, pero no tenemos la oportunidad porque no quiere reunirse", ha criticado.

El popular no se ha quedado ahí y ha ampliado la lista de agravios, insistiendo en la "inmoralidad" de ofrecer "ayudas con intereses", de "cobrar el IVA por las ayudas a coches" o el IAE a autónomos y pymes o la "vergüenza" de los pagos del Consorcio de Seguros, una línea que ha repetido que "no es del Gobierno" sino que nace de lo que "han pagado los valencianos asegurados". Mazón ha señalado que pese a la "descortesía" de Sánchez, él acudiría "corriendo" si le cita porque "lo primero son los afectados y la recuperación".