El Gobierno valora tipificar las terapias de conversión LGTBIQ+ como delito

Las terapias de conversión para las personas LGTBIQ+ serán consideradas como un delito. Esa es, al menos, la intención del Gobierno según ha avanzado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles tras su reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello. El Ejecutivo está estudiando una modificación del Código Penal para convertir en delito este tipo de prácticas.

El asunto se ha trasladado a la esfera pública desde la exclusiva ofrecida por Levante-EMV, en julio del pasado año, sobre la denuncia interpuesta al profesor F.M por impartir terapias de conversión en un colegio concertado de Alaquàs; un caso que se extiende a la Archidiócesis de València, denunciada por acoger un acto de terapias de conversión. De hecho, el acusado sigue al frente del Centro de Orientación Familiar Mater Misericordiae, una entidad eclesiástica perteneciente al arzobispado.

Arturo Iranzo / Gonzalo Sánchez

Al no considerarse un delito, el Ministerio de Igualdad solo ha podido abrir un expediente sancionador a siete diócesis españolas, entre ellas la valenciana, por promover y acoger este tipo de terapias, como anunció Redondo la pasada semana. Ahora, el Ejecutivo pretende cambiar la ley para tipificarlo como un delito.

En la reunión mantenida, la ministra Redondo le ha trasladado al eclesiástico su "rechazo" a este tipo de prácticas. Fue la política la que convocó la reunión, después de la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, y dentro de la estrategia de su departamento de "generar una red en defensa de la Igualdad" por la "necesidad de integrar a la Iglesia" en este tipo de "valores constitucionales".

Argüello defiende que la Iglesia "no apoya" las terapias

Por su parte, el presidente de la CEE ha defendido que la institución "no apoya" las terapias de conversión, un término que considera "impreciso, amplio y no científico" y que no se pueden tildar así a las "terapias afirmativas" que "proponen la conversión a Cristo". Se refiere a las charlas que la empresa Media Salud Comunicación ha ofrecido charlas en siete diócesis, dentro del proyecto "Transformados" y que han impulsado la denuncia de la asociación.

En un comunicado enviado tras su encuentro con Redondo, Argüello ha explicado que son un proyecto que "invita a la conversión a Cristo y a la propuesta de vida que surge del Evangelio y que se ofrece a todas las personas". Sin embargo, la denuncia defiende que se dirige a "personas con tendencia o atracción hacia el mismo sexo que pueden, por medio de conversión o cambio de vida, volver de vuelta a sus orígenes biológicos".