A prisión un chatarrero de l'Eliana acusado de terrorismo yihadista

El magistrado Francisco de Jorge, titular del Juzgado de Instrucción central 1 de la Audiencia Nacional, ha enviado a prisión a un vecino de l'Eliana detenido días atrás durante una operación contra el terrorismo yihadista llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil especializados en la detección y prevención de las amenazas exteriores. El acusado, que vivía en un chalé de la urbanización Montealegre del citado municipio del Camp de Túria, se ganaba la vida recogiendo chatarra y, al parecer, llevaba años radicalizándose con el consumo de propaganda del autoproclamado Estado Islámico a través de páginas y plataformas de internet.

Según ha informado este martes la Guardia Civil, el arrestado "estaba inmerso en un profundo proceso de radicalización desde hace varios años con consumo de contenidos web yihadistas difundidos por la organización terrorista Daesh". Muchos de esos contenidos estaban en plataformas que habían sido eliminadas recientemente del espacio online tras una operación internacional en la que también ha intervenido el instituto armado aportando información sobre personas que entraban en esos sitios y consumían su contenido desde ordenadores y móviles conectados desde España.

Según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, el detenido, de unos 45 años, vivía en el chalé en calidad de acogido por una familia que le permitía vivir en la casa para brindarle un techo a cambio de algún trabajo puntual, ya que cuando lo conocieron, no tenía domicilio.

Rastreo de redes y plataformas

La detención se produjo después de una investigación llevada a cabo por el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) tras rastrear su constante consumo de propaganda yihadista. De hecho, antes de detenerlo, los agentes, que lo sometieron a una estrecha vigilancia, confirmaron que en cuanto se cerraba una de esas plataformas, se metía en otra con tal de continuar su proceso de radicalización.

Una agente del servicio de Información de la Guardia Civil revisa una página de propaganda yihadista. / Guardia Civil

Las citadas fuentes advierten de que "el acceso constante a la narrativa terrorista a través de la propaganda supone un riesgo, no sólo por ser idónea para la autoformación del individuo que la consume y que puede derivar en la realización de acciones violentas, sino también por la extensión de la radicalización que el yihadista puede proyectar sobre su entorno cercano", como sucedió, por ejemplo, con el imán de Ripoll que ideó y creó la célula terrorista de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017.

En este caso, no existe constante cierta, o al menos no ha trascendido, si además de su radicalización, el detenido, Mohamed A., natural de Marruecos, también efectuaba labores de captación o proselitismo. Tampoco hay evidencias -o no han trascendido- de que hubiera un riesgo inminente de pasar a la acción, pero, aún así, el mero proceso de radicalización es suficiente para que la Fiscalía haya instado la prisión provisional, medida que finalmente ha sido aceptada por el juez que instruye esta causa.

Los retornados de la guerra en Siria

Además, la Guardia Civil ha dado cuenta este martes de una segunda detención en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista, en este caso desarrollada en Ceuta contra un retornado de la guerra de Siria. Ese tipo de activista supone uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta Europa, ya que en muchos casos su inadaptación a un medio no bélico se suma a la radicalización, por lo que son elementos sumamente peligrosos.

En este sentido, recuerda el instituto armado en su comunicado, "el retorno de individuos que desde el conflicto de Siria en 2011 se unieron a grupos terroristas como Daesh o Al Qaeda, los denominados foreign terrorist fighter [combatientes terroristas extranjeros], se considera un grave riesgo para la seguridad nacional, derivado de la formación en el uso de armas y explosivos que allí adquieren los combatientes desplazados".

Vigilancia constante

Por ello, "la Guardia Civil trabaja en la detección de estos retornados, mediante sus capacidades de actuación integral, que incluye la vigilancia en los puntos de entrada y salida del país".

Gracias a ese control constante, ha sido detenido en Ceuta un retornado de nacionalidad tunecina cuando pretendía acceder a territorio español de manera irregular. La investigación desarrollada puso de manifiesto que el sospechoso se desplazó en 2016 a Siria para unirse a una organización terrorista. Tras completar las actuaciones, en coordinación con el Grupo Central de Expulsiones de Policía Nacional, ha sido deportado a su país de origen, Túnez.