Capilla presenta su candidatura a repetir como rector de la UPV

"Hoy no es un día cualquiera. Con emoción y orgullo anuncio mi candidatura a rector de la Universitat Politècnica de València (UPV). Hemos demostrado que esta universidad es imparable y que juntos y juntas vamos a más: más excelencia, más inclusión, más sostenibilidad. ¡Qué orgullo de universidad y qué gran futuro nos espera!". Con este mensaje en las redes sociales ha hecho oficial el actual rector de la UPV, José Capilla, que optará a las elecciones convocadas para el próximo 12 de febrero con el fin de continuar liderando esta universidad durante los próximos seis años. Una contienda electoral en la que, salvo una sorpresa mayúscula, todo parece indicar que concurrirá en solitario.

El primero y el único aspirante

El plazo para la presentación de candidaturas, que estará abierto hasta el próximo día 27 de enero, ha arrancado hoy y Capilla ha sido el primero y, por ahora, el único que ha accedido a la plataforma de la UPV que permite presentarse como candidato o candidata. A renglón seguido ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que en poco más de dos minutos repasa su gestión y en el que anuncia un futuro "imparable" para la Politècnica.

"Hoy no es un día cualquiera. Acabo de presentar mi candidatura a las próximas elecciones de rector de la UPV y, sinceramente, no puedo sentir más emocionado porque representar a nuestra universidad es un orgullo. Y trabajar casi cuatro años por darle estabilidad, sencillez y futuro ha sido un reto del no puedo estar más satisfecho", destaca Capilla mientras recorre las instalaciones de la universidad.

En su mensaje el ya candidato a rector subraya: "Hoy ya no duele hablar de la UPV de tantos problemas que hemos ido resolviendo por el camino. El mundo empresarial, la administración, el estudiantado y la sociedad que tanto nos juzgan cada día, y así deben hacerlo, nos han elegido a todos nosotros para acompañarles e impulsarles en el camino del cambio y la transformación".

"Ya no miramos atrás"

"Hoy ya no miramos atrás para recordar una UPV gloriosa del pasado. Hoy miramos hacia cualquier lugar de nuestros campus y vemos que esta universidad es imparable. Por innovación, por tecnología, ciencia, arte, internacionalidad, prestigio, respeto, inclusión, igualdad, sostenibilidad, vida… ¡Qué pedazo de universidad tenemos! ¡Y qué universidad vamos a tener!", recalca Capilla.

En su mensaje, da las gracias a la comunidad universitaria por el apoyo que le ha brindado durante su primer mandato y le pide que se prepare para un futuro en el que la UPV "va a brillar más que nunca". "A todo el profesorado, a nuestros investigadores e investigadoras, a todo nuestro personal técnico de gestión de administración y servicios, a nuestro estudiantado, solo puedo deciros dos cosas. La primera, gracias. Gracias por todo lo que habéis hecho, por tanto que habéis hecho. Y la segunda, preparaos. Preparaos para todo lo que está por venir. Porque esto va a ir a más. Solo acaba de empezar. La UPV va a volver a crecer y va a brillar más que nunca", añade.

"Nuestro compromiso con la excelencia y la competitividad nos empuja a adentrarnos en nuevos retos, nuevos sectores y nuevas áreas de interés, y nos obliga a dotar a nuestra universidad con más recursos, nuevos espacios y más edificios como el que se levantará aquí mismo", añade el candidato a rector mientras se pasea por la parcela del campus de Vera que linda con la rotonda de la avenida Cataluña, donde planea levantar un gran edifico multiusos que será el buque insignia que proclame la marca UPV a todos los que entran a València por la autovía V-21. "Estoy ansioso por contaros todo lo que vamos a hacer entre todos y todas por tu UPV. Nos vemos pronto", concluye.

Mandato de seis años improrrogable

Estas elecciones al rectorado de la UPV son especiales porque la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), así como la aprobación de unos nuevos Estatutos adaptados a esta ley, introducen varios cambios como el mandato único de 6 años y la modificación en los requisitos que deben cumplir las personas que encabecen las candidaturas, pues desaparece la obligación de catedrático o catedrática como condición indispensable para encabezar una candidatura.

Así pues, se pueden presentar a rector o rectora todo el personal docente e investigador permanente doctor a tiempo completo que esté en posesión, al menos, de tres sexenios de investigación y/o transferencia, tres quinquenios docentes y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal. Esto amplía bastante el abanico de personas que pueden optar al cargo. En los círculos de la UPV no se espera que nadie dé el paso para rivalizar con Capilla. Sin embargo, aunque hoy por hoy parece improbable, debido a la novedad de que ya no se exige tener una cátedra no se descarta que fuera del cuerpo de catedráticos pudiera surgir una candidatura alternativa.