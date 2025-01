"Renové todos mis abonos antes del cambio de precio del transporte público"

Dudas por el cambio de precio. Desconocimiento de los abonos que modificarán su coste. Pero, sobre todo, descontento por el fin de las ayudas nacionales al transporte público. Ese era el ambiente esta mañana en la estación del Norte de València, entre las personas usuarios de Cercanías, un servicio que ya ha modificado sus tarifas, solo un día después de que el Congreso -con los votos en contra del PP, Vox y Junts- tumbara el decreto ómnibus, que incluía una prórroga de las ayudas públicas al transporte. En la Comunitat Valenciana, afectarán, de momento, a Cercanías porque la Generalitat Valenciana ha anunciado que mantendrá los descuentos autonómicos hasta el mes de junio.

"Me parece fatal porque lo usamos bastante y el bono iba muy bien". Así se expresa Susana Benlliure, vecina de Castelló de la Plana, pero usuaria habitual de Renfe para llegar a València. Por el momento, su abono tiene vigencia hasta abril y será entonces cuando se enfrente al nuevo precio del abono. ¿Cuánto le costará? "De momento, no me he informado -, relata-, pero creo que se deberían mantener las ayudas".

En una situación similar se encuentra Sonia González, una estudiante universitaria de Almussafes, quien usa el transporte público para llegar a su centro educativo. "No he mirado aún el nuevo precio porque hasta abril estará vigente mi abono actual", explica. La joven lanza una reflexión sobre el impacto que puede tener el fin de los bajos precios: el incremento del uso del coche. "Tendremos que buscar otros medios y plantearse si vale la pena compartir coche para ir a la universidad", afirma.

Día de muchas dudas

Sus testimonios coinciden con el de la mayoría de usuarios de Cercanías a lo largo de la mañana de hoy: eran conocedores de la medida, pero desconocían cuánto más deberán pagar a partir de ahora. Pero el descontento es generalizado. Otro de los grupos directamente afectados es el de las personas desempleadas, como señalaba Luz Adriana Mejía, vecina de Castellón: "Si no lo tienen, ¿cómo van a hacer para poder desplazarse y acudir, por ejemplo, a entrevistas de trabajo".

También hay quien ha intentado alargar un poco más el precio anterior, usando el método tan patrio de la pillería. "Aproveché para renovar todos mis abonos antes de la actualización de las tarifas", explicaba Paula Almudéver. Ella ha renovado, también, por si acaso la tarjeta Suma de la Generalitat Valenciana, aunque está se mantendrá en principio hasta junio. Vive en Alcàsser y usa el transporte público en sus visitas a València.

Ella se mostraba un poco más comprensiva con el fin de los descuentos porque "no nos podemos acomodar en una situación y debemos ser conscientes que estamos en época de cambios". En eso coincide con Elena, residente en Sollana, quien ha preferido no compartir su apellido. Cree que "se están dando muchas ayudas" y "por alguna parte hay que hacer recortes". Explicaba que ella tampoco se ha informado del nuevo coste de su abono habitual porque le quedan un par de meses para poder usarlo.

Otra de las dudas en circulación era acerca de los abonos afectados por la negativa al decreto ómnibus. Ana Isabel Fernández, vecina de Benetússer y afectada por la dana de octubre, acababa de leer la noticia en el tren antes de hablar con Levante-EMV. Pensaba que su abono de afectada por la dana también iba a decaer. Tras la aclaración, ha insistido en criticar al president Carlos Mazón: "Lo están haciendo todo perfecto-, afirmaba con mucha ironía-. Habrá que ir a la manifestación del día 1 de febrero a ver si nos escuchan por fin".

¿El fin de las ayudas al transporte podría disparar el uso del coche particular? "No lo creo -, explica Susi Marco, vecina de Massanassa-. Venir en coche particular es más complicado porque te ves obligado a meterlo en un garaje y es mucho más caro que el precio del tren, aunque suba de precio".