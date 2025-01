La retirada de coches de la dana se triplica tras la contratación de desguaces en otras autonomías

El triple. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio asegura que la incorporación de desguaces de toda España para acelerar la retirada de vehículos en colaboración con los ayuntamientos ha dado sus frutos y que la cifra ha pasado de 50.000 a 70.000 vehículos retirados en poco más de una semana. "Si la cifra que manejábamos a principios de año era que se retiraban mil vehículos al día, ahora estamos en cerca de los 5.000, aunque aún no hemos llegado a esa cifra", explican fuentes de la conselleria.

La retirada de vehículos de las campas habilitadas en los municipios afectados por la tragedia se ha acelerado desde el pasado 9 de enero, cuando la conselleria anunció que CATs (Centros Autorizados de Tratamiento) de otras comunidades como Aragón, Galicia o Madrid ya estaban trabajando sobre el terreno.

La gestión de la retirada de vehículos de las campas habilitadas depende de los ayuntamientos. Sin embargo, son los particulares quienes deben trasladar sus coches hasta un desguace, si se encuentran en cualquier otra parte del municipio como rotondas o polígonos industriales. Ahora bien, hablar de coches son palabras mayores ya que de la mayoría de vehículos que continúan abandonados fuera de las campas solo queda el chasis. "Los coches que conseguimos sacar de los garajes se quedaron aparcados en el polígono y en zonas más apartadas y ahí llevan meses. Los dueños de los vehículos somos quienes debemos contactar con los desguaces para su traslado pero el problema es que no queda nada del coche. Se han llevado todo: las cuatro puertas, las escobillas de los limpiaparabrisas, el pomo del cambio de marchas... Las ruedas no se las han llevado porque no han podido quitar el tornillo de seguridad, pero si el desguace me daba 150 euros ahora no es que no me dé nada, es que me cuesta dinero llevarlo. Y ahí sigue", explica Pablo, vecino de la pedanía Horno de Alcedo y propietario de un Citroen Xsara Picasso del año 2008.

Imagen del coche desguazado, en Horno de Alcedo. / Levante-EMV

El panorama es desolador ya que a las múltiples gestiones que deben hacer los vecinos tras la tragedia se suma la obligación de dar de baja los vehículos y trasladarlos a un desguace, siempre que no sea el ayuntamiento quien se encargue. Tras los robos solo interponen denuncian quienes no tuvieron tiempo o no pudieron realizar als fotografías del vehículo en cuanto pasó la tragedia para poder tramitar las indemnizaciones. Quienes han sufrido robos en el vehículo después, ni tan siquiera denuncian. "¿Qué vas a denunciar? La Guardia Civil ya nos ha dicho que si ya teníamos el seguro tramitado no merece la pena", explica. Eso sí, casi tres meses después de la tragedia los afectados aseguran que empiezan a cobrar del Consorcio de Compensación de Seguros. "Yo tenía dos vehículos, uno de ellos casi nuevo. Y lo cierto es que ya he cobrado los dos así que aunque han tardado más de lo esperado, sí que estamos recibiendo el dinero".