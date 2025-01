No se van a creer lo que nos depara el tiempo la semana que viene

Tengo la esperanza de que aumenten los clics al poner el título de esta columna. Es probable que el contenido no se parezca en nada al título, pero es a lo que nos están acostumbrando. Un gag de humor en una radio sobre el clicbait y mi ya vieja obsesión con el tema me impulsan a escribir esta columna. Toda la vida la prensa ha necesitado de titulares llamativos para conseguir atención y lectura de los artículos, y eso ya la podía llevar a exagerar un poco las cosas. No obstante, lo de los últimos años está batiendo récords. Mi amigo Juanjo Villena me explicó cómo funcionaba el “Google discover” y cómo se basaba en nuestras consultas en la web para ofrecernos información a la carta, generando un círculo más vicioso que virtuoso sobre la información que consumimos. Mientras más información buscamos sobre algo, con un perfil determinado, más nos llega. Ello nos provoca un alejamiento de otras realidades y un ensimismamiento en la propia. En artículos sobre meteorología, frases que empiecen por AEMET o Jorge Rey, por ejemplo, aseguran un buen número de visitas y eso hace que se utilicen muchas veces sin ton ni son, sin apenas relación con los contenidos redactados. La única intención es conseguir más clics, que te hacen ver la publicidad de la página, obligatoria para seguir leyendo, así como la aceptación de todas las cookies, a lo que le damos aceptar sin pensar, ávidos de leer la tontería que nos ofrecen. “Me gustan”, muy entrecomillas, aún más las frases como la que he usado hoy del tipo: “no se creerán lo que va a pasar”; “Aemet y Jorge Rey anuncian un fenómeno nunca visto en España; “media España en alerta por”; etc. Sobre todo, detesto las que ahondan en la herida de zonas afectadas por desastres anunciando cosas del tipo “La zona de Valencia afectada por la DANA tiembla por la llegada de un fenómeno mucho peor que podría dejar más de 1.000 litros”, hasta el punto casi de lo denunciable. Con todo esto creo que todos debemos ir aprendiendo a no hacer el clic fácil que esperan, pero no siempre nos resistimos y muchas veces pasamos el enlace para denunciarlo, consiguiendo así que tengan aquello que buscan. Aunque unos medios lo usan más que otros, todos lo acaban haciendo porque, en caso contrario, los serios no compiten en grado de igualdad con los sensacionalistas y yo entiendo lo difícil que les debe resultar el equilibrio entre lo que hacen todos y lo que tú crees que es lo correcto. Por cierto, aunque no sea algo nunca visto, la próxima semana vamos a tener una primera parte de vientos del oeste y borrascas atlánticas y una segunda con vientos fríos y húmedos para el entorno mediterráneo. Resulta difícil de creer porque no es habitual que la misma semana resulten regadas las dos partes de España.