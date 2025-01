Bielsa y Soler deberán elegir liderar su provincia o estar en la dirección del PSPV

El PSPV quiere aprovechar su XV congreso para dejar atrás la extraordinariedad con la que salió de Benicàssim en marzo. Y una de las excepcionalidades que marcan el funcionamiento de la organización es la acumulación de cargos de sus principales referentes con nombres afectados como Pilar Bernabé, Vicent Mascarell, Alejandro Soler o Carlos Fernández Bielsa, una situación que se pondrá encima de la mesa y que podría afectar a los siguientes procesos abiertos y a sus consiguientes equilibrios internos. Especialmente el que afecta a la provincia de Valencia.

Según han señalado este viernes fuentes de la dirección autonómica del partido, uno de los objetivos señalados para el XV congreso que se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero en València será acabar con las "anomalías" que habían provocado la confección de la primera ejecutiva de Diana Morant, que será de nuevo reelegida como secretaria general, y que llevaba a destacados dirigentes a ejercer diferentes cargos en distintas estructuras a la vez pese a que lo prohíben los estatutos, salvo excepciones.

Bielsa es vicesecretario general del PSPV tras pactar con Morant para evitar las primarias. También es, por su triunfo previo en 2022, líder de la provincia de Valencia. Tras el congreso autonómico habrá congreso provincial, para el que Bielsa ha anunciado que se presentará. No obstante hay quien en el partido comienza a mover una alternativa, lo que podría provocar batalla. En la dirección autonómica creen que la sangre no llegará al río, pero no ponen el grito en el cielo ante la posibilidad de que haya primarias. Aunque previamente será el propio alcalde de Mislata el que tendrá que elegir.

Mascarell, Bernabé, Soler, Morant, Bielsa y Baños, en la sede del PSPV. / Bruque/EFE

La sensación en la federación es que a Bielsa se le ofrecerá continuar en la dirección autonómica en un puesto destacado. A cambio, en esa intención del partido de eliminar las duplicidades y cerrar la situación extraordinaria abierta por un congreso extraordinario, el también portavoz en la diputación debería renunciar a liderar la provincia. No parece que esta idea esté en la hoja de ruta de Bielsa que ya anunció la semana pasada que se presentará a la reelección y que "priorizará" la provincia, donde no se descartan rivales.

Le ocurre también a Alejandro Soler, quien tiene además la característica de estar en hasta cuatro ejecutivas de territorios distintos tras el último congreso federal. Es el responsable de Política Municipal del PSOE, presidente del PSPV, líder de la provincia de Alicante y de la local de Elx.

Esa petición de evitar duplicidades no tiene una homogeneidad aplicable a todos los dirigentes, evidenciando ciertos guiños. De hecho, este viernes, el secretario de Organización del partido, Vicent Mascarell, ha dejado fuera de esta ecuación a Bernabé, secretaria de Igualdad en Ferraz, y de quien ha dicho que podrá ser "lo que quiera ser". Sí que ha confirmado que él dejará de compatibilizar la secretaría de Organización a nivel autonómico y en la provincia de Valencia.

Zapatero, Illa y Torres

El ascenso interno de Bernabé ante la gestión de la dana se notará también en su participación en el congreso. La delegada del Gobierno formará parte de la inauguración del cónclave el viernes (aunque oficialmente empieza el sábado) junto a otro de los iconos socialistas, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que hablarán de democracia, memoria e igualdad. Junto a ellos estará también la eurodiputada Leire Pajín, exministra con Zapatero.

A continuación, será Morant una de las protagonistas de la siguiente mesa que tiene como clara intención contraponer la gestión socialista con la del Consell y Carlos Mazón. Para ello, participarán junto a ella el 'president' de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, encargado de gestionar la crisis del volcán de La Palma como presidente de Canarias.

El plato fuerte llegará el sábado con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que será el encargado de realizar la inauguración oficial. Lo hará en la sala principal del Palacio de Congresos donde se espera llenar las 1.300 localidades entre los más de 500 delegados y los invitados. Esa tarde se votarán las enmiendas a la ponencia política, la que no hubo en marzo, en otro ejemplo de que el PSPV quiere dejar atrás la extraordinariedad del congreso de Benicàssim y que acabará materializado en los cargos.

