El día de los MIR: «Me pilló la dana y estoy orgullosa de estar aquí»

Dicen que los sanitarios están hechos de otra materia prima: capaces de asumir el control en situaciones de crisis, de tomar decisiones con vidas en juego, de plantarse este mediodía en un examen que es una operación de cuatro horas a futuro abierto llamada MIR. Y eso con veintipocos años, tras pasar su vida adulta entregados al estudio, con una pandemia o una dana como telón de fondo.

Quizá por eso, esta mañana en el campus de Blasco Ibáñez se respira más responsabilidad que nervios, más serenidad que angustia. “Es un día importante, el que nos da acceso a la especialidad que soñamos y que nos abre un montón de puertas a nivel laboral. La enfermería no tiene la presión de medicina, pero lo veo muy importante”, cuenta María, de Sagunt, que se enfrentaba este sábado a la prueba de Enfermero Interno Residente (EIR) en la Facultad de Historia.

Más de 3.800 candidatos se examine del MIR en València / Eduardo Ripoll

Unos metros más allá, Irene, tras seis años de Medicina y el último año de preparación, cuenta su odisea hasta este examen: “Me pilló la dana. Soy de Paiporta. Tuve que irme de casa. Todo es un 'shock'. Es literalmente estrés postraumático lo que tienes después. También falleció mi abuela. Vino todo de golpe y yo tenía que seguir aquí, por mucho que quieras que todo se ponga en pausa, no se pone un pausa. Tienes que hacer de tripas corazón y seguir adelante como puedas y como estés. Y yo estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí y hacer todo lo que pueda”, cuenta con aplomo esta joven, a la que acompañan su pareja y su madre, orgullosos y emocionados. Tuvo que marcharse un mes de Paiporta para poder aislarse y seguir preparándose, porque el reloj seguía descontando horas hasta este otro día en rojo en su biografía, aunque volvió a su “hábitat”, para concentrarse en la recta final.

Récord de plazas

Ellas, y otras 2.501 aspirantes estaban convocados este sábado en València ciudad a las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada 2023-2024, una convocatoria del Ministerio de Sanidad con 11.943 plazas para toda España, principalmente para Medicina, pero también Enfermería, Farmacia y otras titulaciones como Psicología, Química, Biología y Física.

Con un incremento del 2,9% respecto al año anterior, esta edición representa una oferta récord de plazas en toda España. En total, 366 más que en la convocatoria previa. Sin embargo, según estimaciones del sindicato CSIF, más de 6.000 médicos y casi 8.000 enfermeros quedarán fuera de la especialización, un dato que evidencia las dificultades estructurales que afronta el Sistema Nacional de Salud (SNS). Los incrementos no parecen suficientes para paliar los recortes de la última gran crisis.

En Medicina, 15.106 aspirantes optan a 9.007 plazas, de las cuales 2.508 están destinadas a Medicina Familiar y Comunitaria, la especialidad con mayor oferta. Aunque se trata de un aumento del 3% respecto al año anterior, las cifras no logran cubrir la demanda ni las carencias del sistema sanitario, especialmente en Atención Primaria, un área que sindicatos y expertos consideran en crisis.

En la distribución realizada por el Ministerio de Sanidad, le ha adjudicado 1.115 plazas a la Comunitat Valenciana. Supone un crecimiento de un 1,45 % respecto a la convocatoria anterior, la de los MIR 2024, que contó con 1.099 plazas.

Claudia, de Castelló, aspira como su amiga María a ser enfermera matrona. ¿Perciben los jóvenes aspirantes respaldo público? “Hay poco apoyo. Se está yendo todo el mundo fuera. Hay muy poquitas plazas. Estás soñando toda la vida con una plaza a la que solo puedes acceder vía EIR y que mucha gente se tiene que ir fuera para podérselo sacar. Si queremos profesionales bien formados y que trabajen con una especialidad que le gusta, deben darnos la posibilidad de acceder a ello”.

Se trata de una generación, también, marcada por la pandemia. "Hubo una época en que se nos tuvo en muy alta estima, pero pasamos de los aplausos a estar mal pagados otra vez, a que nos griten por llevar media hora de retraso. Fue un choque de realidad, de asumir que no estamos preparados para estas cosas", señala una de las aspirantes. Claudia, que comenzó a estudiar el año del coronavirus, apunta: "Para mí no ha cambiado la perspectiva de la profesión porque siempre he considerado la enfermería muy importante. Sí que veo que mucha gente que antes no la veía como un trabajo, ahora la tienen como alternativa. Pero cuando estás en el hospital ves quien realmente tiene vocación por esto y quien, no. Se nota muchísimo”.

Reivindicación de la medicina familiar

Contra lo que pueda pensarse, Medicina Familiar cuenta con muchos defensores. Entre ellas Samira, de 26 años, que la señala como su primer opción. “Es la hermana marginada de la medicina. Ha perdido mucho prestigio y no lo entiendo. Piensan que es menos medicina, cuando es más, porque ves más cosas, es todo”, señala.

También la reivindica Jon, un joven de un pueblo de Burgos llamado Villarcayo que escogió Valencia para estudiar. “Son puestos que para las personas jóvenes son menos atractivos. Haría falta incentivar de otra forma que esas plazas sí se cubran y facilitar que la población tenga acceso a atención sanitaria”, señala consciente de la problemática en la realidad de su tierra. “Medicina de familia es el tronco a partir del cual se ramifican las demás especialidades. Está un poco denostada desde fuera desde el desconocimiento. Cuando está dotada de recursos es suficiente para cumplir las expectativas de los pacientes y solucionar la inmensa mayoría de problemas que pueda tener”.

Su padre, médico familiar precisamente en esa España vaciada, asiente a su lado. ¿Qué se le aconseja a un hijo antes de enfrentarse a 210 preguntas en una prueba de cuatro horas? “Que tenga ‘ganbatte’ [término japonés], que recoja el esfuerzo que ha realizado, no la suerte, sino el fruto del esfuerzo de los seis años de carrera y el año y pico preparando el MIR”.