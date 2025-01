Mazón sobre el comité de reconstrucción del Gobierno: "Iremos donde haga falta, aunque nos miren con desdén"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer la creación de un comité de expertos para la reconstrucción y lanzó la invitación al vicepresidente de la Generalitat Valenciana Gan Pampols a sumarse al mismo. Un día después, el president Carlos Mazón recoge el guante y asegura que la administración autonómica estará presente en este grupo. "Si es para acelerar, iremos donde haga falta", ha expresado el líder del Consell a los medios este mediodía en Altea. El Consell irá, según el popular, "aunque sea tarde, aunque nos estén mirando por encima del hombro y aunque nos miren con desdén".

En su respuesta, Mazón se ha congratulado porque "después de tanto esperar", "por fin" el Gobierno "decida llamar a la Generalitat para coordinarse un poco, después de tres meses". Además, ha aprovechado para señalar al Ejecutivo por la crítica y el cálculo político "permanentes" al reaccionar a las críticas: "Han dicho 'ahora sí que vamos a llamar a la Generalitat, porque si no, nos van a seguir criticando'".

Sin "cálculo político"

El jefe del Ejecutivo valenciano ha afirmado que la Generalitat "deja el cálculo político y la controversia a un lado". "Lo que sí que no vamos a dejar de hacer es reivindicar lo que necesitan los valencianos. Y que se esté tratando de esta manera las infraestructuras clave para nuestros servicios sociales, nos parece un bochorno", ha reprochado.

Asimismo, Mazón ha insistido en que el Gobierno ha anunciado ayudas para "algunas infraestructuras", pero "no para las de la sanidad pública de los valencianos, que esas las vamos a pagar los valencianos" -cabe recordar que solicitó a Sánchez 108 millones para la reconstrucción de los centros de salud afectados por la riadas-, "no para la educación de los valencianos, que esas las vamos a pagar los valencianos; no para las infraestructuras; no para los centros sociales; no para los centros de la tercera edad, que esas nos las vamos a pagar nosotros, sin ayuda ninguna del Gobierno".