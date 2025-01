El Consell sólo ha ejecutado el 24,82% de la inversión de 2024 en ramblas y barrancos

La diputada responsable de temas de Agua en el grupo parlamentario del PSPVen las Corts, Ana Belén Juárez, lamenta, a la vista de las cifras de ejecución de las obras en ramblas y barrancos que «el Consell de Mazón se ausentó en la terrible dana y se fue al Ventorro el 29 de octubre. Y ahora vemos que, en realidad, lleva un año y medio en el Ventorro, incapaz de ejecutar el presupuesto de la Generalitat, lo que demuestra que no ha venido a trabajar y hacer un servicio público en favor de los valencianos, ya que en lo único que está pensando es en irse de saraos y en sus comidas con invitados de lujo».

Para Juárez «es dramático comprobar cómo, según la información oficial de la propia Generalitat, el ‘Consell del Ventorro’ apenas ha ejecutado los fondos que tenía para mejorar, encauzar y hacer más seguros los barrancos de la provincia de Valencia y de la Comunitat Valenciana. Unas inversiones que sirven para salvar vidas, como la alerta, si Mazón la hubiera enviado antes de acabar de hacer la digestión y no a las 20:11 horas», lamenta. La diputada recuerda que la baja ejecución la revelan «el mismo conseller Barrachina con la ejecución a 23 de diciembre y la de la consellera Merino, a 30 de noviembre. Imagino que ni Barrachina, ni Merino le han contado a Mazón la cruda realidad y es que apenas se ha ejecutado nada. Hay muchas partidas con ejecución al 0%». Y concluye: «Es una vergüenza que no se puede soportar por más tiempo. El presidente del Ventorro tiene que dimitir y detrás de él, el Consell del Ventorro, que demostró que no está a la altura de lo que necesitan los valencianos que es un gobierno serio y riguroso, que trabaje y no esté instalado en la desidia y la frivolidad».