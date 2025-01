La diputación de Mompó pide al Consell frenar la consulta sobre la lengua base en los colegios

La Diputación de Valencia, presidida por el PP, pide al Consell también del PP suspender las consultas para escoger la lengua base de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, aprobada recientemente por la Conselleria de Educación de José Antonio Rovira, también del PP. Puede parecer un sinsentido, pero es el resultado de una moción presentada por Ens Uneix y que ha salido adelante gracias al apoyo de PSPV y Compromís, que vuelven a alienearse en materia lingüística frente a los de Vicent Mompó.

El partido de la Vall logra así marcar perfil propio en un asunto relevante para su electorado. Los comarcalistas han aprovechado el pleno de este lunes para aplicar la geometría variable, al armar esta pinza con la izquierda mientras a la vez han evitado que saliera adelante otra iniciativa que buscaba que la diputación exigiera la dimisión del president Carlos Mazón. La de hoy era una derrota anunciada para Mompó y no ha habido sorpresas. Más bien al contrario, Ens Uneix ha pactado una enmienda de adición con Compromís que sube la apuesta y llama a la Generalitat a legislar para que el valenciano sea la lengua vehicular en la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta primera de la diputación, Natàlia Enguix, ha sido la encargada de defender la moción. La de Ens Uneix ha destacado que la consulta es "simplista" y "dificulta el cumplimiento" de la ley valenciana, "que dice que el estudiantado debe dominar ambas lenguas". Por ello, ha acusado al Consell de "marginar el valenciano" y de "no estar al lado" de la lengua propia de la C. Valenciana. Enguix ha defendido que las administraciones "deberían sostener estas señas de identidad" y no "promover confrontaciones".

El texto insta al Consell a frenar las votaciones y a que sean los consejos escolares quienes recuperen sus competencias para "consensuar el proyecto educativo de cada centro". También pide a la propia diputación "promocionar el valenciano como elemento identitario y de riqueza lingüística" y, tras la enmienda pactada con Compromís, impulsar su uso hasta convertirlo en lengua vehicular en los colegios de la autonomía.

Bloques férreos

La iniciativa de Ens Uneix no ha descompuesto los bloques ideológicos. PSPV y Compromís han aplaudido la iniciativa mientras PP y Vox se han centrado en el concepto de la "libertad", cuestionado tanto por los comarcalistas como por la izquierda. Los populares han pedido "no politizar" la elección de la lengua y "no obligar" a las familias en qué lengua debe estudiar su hijo. "No hay que tener miedo a que las familias voten, saben lo que es mejor para su hijo", ha remarcado Francisco Comes, diputado de Educación del PP.

Vox, por su parte, ha acusado a la izquierda de tener "fobia" a la libertad de las familias y ha rechazado que sean "unos pocos" los que decidan, en referencia a los consejos escolares.

Desde la izquierda, Empar Folgado (PSPV) ha dado las gracias a Ens Uneix por "abanderar" la moción pese a su "exitosa relación" con el Consell, ha dicho en relación al pacto de gobierno con el PP en la diputación y ha lamentado que Rovira haya abierto un "debate superado" como el de la elección de la lengua. Folgado ha cuestionado que la consulta busque la "libertad" y la ha considerado "injustificada".

Compromís también ha defendido el retorno de esta competencia a los consejos escolares. Josep Antoni Riera ha señalado que el referéndum no busca profundizar en el uso del valenciano sino "dificultarlo" y ha celebrado que Ens Uneix acepte su enmienda para que la moción vaya "más allá" y pida convertir la lengua oficial en "vehicular".