Casi 3.500 médicos compaginan la sanidad pública con la privada

Visten la bata blanca en la sanidad pública por las mañanas y hacen lo propio por las tardes en la sanidad privada. Es la vida diaria de al menos 3.740 médicos valencianos, quienes han decidido compaginar su ejercicio en el sector público y en el ámbito privado, ya sea por cuenta propia o ajena. La suma total se extrae del número de facultativos que han comunicado su doble actividad a sus respectivos colegios médicos en la Comunitat Valenciana. Del total, 1.713 pertenecen al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV); 1.387 al Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) y 370 al Colegio Oficial de Médicos de Castellón (COMCAS).

En total, la autonomía valenciana cuenta con 27.730 médicos en activo, de modo que los profesionales con esta doble actividad representan el 12,51 % del total. Por provincias, se distribuyen de la siguiente manera. En Valencia, hay 14,794 médicos en activo; el 11,57 % ejercen tanto en la pública como en la privada. En Castellón, los colegiados en ejercicio son 3.081 y, de ellos, el 12 % han comunicado la compatibilidad. Y Alicante es la provincia donde los facultativos que doblan tienen mayor peso. Lo hacen 1.387, el 14,07 % del total de 9.855 médicos en activo.

Fachada del Ilustre Colegio de Médicos de València (ICOMV). / Francisco Calabuig

La cifra requiere una cierta matización. Los facultativos de la sanidad pública deben solicitar la compatibilidad a la Conselleria de Sanidad para poder ejercer en la privada, dentro de los supuestos incluidos en la Ley 53/1984 de incompatibilidades para el personal de la Administración Pública; pero no tienen la obligación de comunicarlo a su colegio profesional. Por tanto, el dato de 3.740 es orientativo, pero no es el oficial. Esta puede ser mayor, pero también menor. Podría darse el caso de un médico que notificara su segunda actividad en una clínica particular y que la haya cerrado tiempo después, sin notificarlo a su colegio profesional.

Sin embargo, la "fuga" de facultativos al sector privado es una realidad y una tendencia al alza. En julio del pasado año, Levante-EMV publicó que el traspaso de médicos a la sanidad privada, de forma parcial o total, ha crecido un 12 % en los últimos seis años, solo en la provincia de Valencia, según los datos del ICOMV. En 2024, 4.900 habían notificado ejercer en la privada, son uno de cada cuatro colegiados de la provincia de València, frente a los 4.372 que lo habían hecho en 2018. Entre las razones, están una mayor retribución, una mejor conciliación y la posibilidad de anticipar el desarrollo de su carrera profesional.

Nuevo Estatuto Marco

La ministra Mónica García / Ministerio de Sanidad

El anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, redactado por el Ministerio de Sanidad y cuya negociación sigue con los representantes sociales, incluye, entre otras medidas, la exclusividad en la sanidad pública tanto para los jefes de servicio y sección como para los residentes durante los primeros cinco años tras el MIR. La propuesta, con la que el Ejecutivo busca "blindar" al sector público, incluye también la equiparación de Enfermería a Medicina, al otorgarle la categoría A1; y la implantación de una jornada sanitaria máxima de 17 horas, con lo que se pondría fin a las guardias de 24 horas.

El borrador del documento no ha gustado a los médicos. Los sindicatos médicos se oponen a la exclusividad porque reducirá el número de candidatos dispuestos a asumir una jefatura de servicio o sección, como explica Víctor Pedrera de CESM. El anteproyecto tampoco cuenta con el respaldo del Colegio de Médicos de València. La institución lo califica de "ataque a la profesión médica" y pide su retirada inmediata. En cuanto a la equiparación profesional, creen que los médicos "deben continuar perteneciendo a un grupo superior" porque su grado tiene 360 créditos, frente a los 240 de Enfermería. Y en cuanto a la exclusividad en la pública, la Junta de Gobierno de la entidad augura un "deterioro de la sanidad pública" y aboga por "mejorar las condiciones de trabajo" de los facultativos como estrategia para retener a los facultativos en el sector público.