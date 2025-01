Hay que rebatir las teorías negacionistas cuanto antes, están ganando elecciones

Nadie puede decir que la decisión de Donald Trump de salir del Acuerdo de París le ha cogido por sorpresa, el estadounidense es un negacionista confeso desde hace años y ahora ha llegado al poder con bastante apoyo social y de las grandes fortunas. A mí, particularmente, sí me está sorprendiendo el respaldo tan «evidente» de Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, ligando su imagen, e inevitablemente la de sus marcas, a un extremo ideológico tan marcado. No les ha importado lo más mínimo ondear la bandera de quien quiere romper la armonía más científica y ética del sistema. Que tampoco es perfecta.

Que ellos estuvieran en la toma de posesión no es cuestión baladí, supone reforzar las voces disidentes de la transición ecológica, centrándonos en lo que aquí nos compete. Estos magnates tienen algunos de los altavoces más potentes en el planeta, desde X, Instagram hasta Facebook y el nuevo Threads, todos ahora están impregnados de esa desconfianza respecto al calentamiento global. Y esto es a nivel social, en el político Trump es un gran influencer para muchos mandatarios que suelen anteponer la economía al resto de componentes del sistema.

En ese grupo de políticos quiere coger la delantera Javier Milei, quien ya ha manifestado que le agrada bastante la idea de sacar a Argentina del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud. Está decidido a ser un socio leal de Estados Unidos. Lo que más preocupa de la ruptura de Trump es ese efecto llamada, que empuje a otros países a seguir ese camino.

El planeta está encadenando años de temperaturas globales de récord en tierra, mar y aire, algo que, independientemente de la autoría, que para la amplia mayoría del ámbito científico tiene un forzamiento humano destacado, muy por encima de cualquier ciclo natural, requiere de una adaptación y planificación casi imposibles de implementar con este tumulto.

Yo creo que la parte que se entiende por racional y científica del sistema lleva mucho tiempo infravalorando a ese colectivo que crece en la incorrección, que para ellos no lo es tal: «son cuatro conspiranoicos». Resulta que quienes creen que los lobbies nos están engañando con el calentamiento global -los que dicen que no existe, porque intereses claro que hay-, con las vacunas y que nos están anestesiando con lo ‘woke’, están ganando elecciones e inundando los principales canales de información de los más jóvenes, que son las redes sociales. Debemos reconsiderar la postura frente a este grupo creciente. No hay que ignorar sus mensajes y vídeos virales, la ciencia y sus representantes deben rebatirlos con urgencia.