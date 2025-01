El poniente deja otro récord de calor al alcanzar los 27,1 º C en pleno enero

Más de 27 º C, en concreto 27,1 ºC, es la temperatura alcanzada por el termómetro en la ciudad de València en pleno enero. Uno de los meses, junto a febrero, históricamente más fríos del año. El registro es el más elevado desde 1869, aunque el 22 de enero de 2018 ya se alcanzaron 26,6 ºC, como recuerda la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento de poniente fue el encargado de disparar el mercurio, dejando estampas de playa impropias de estas fechas.

La madrugada del domingo al lunes ya había sido excepcionalmente cálida en todo el litoral y prelitoral del golfo de Valencia. En puntos como Favara se llegaba a los 20,1 grados mientras que en muchas localidades de la Vall d’Albaida marcaban la noche más calurosa desde que hay registros.

En la red de Aemet la máxima, con 27,8 ºC, la marcó Miramar, en la Safor, y Pego, Orihuela y Xàtiva superaron los 27 grados. Además de València, también vieron subir el mercurio por encima de los 26 ºC municipios como Carcaixent, Elx, Polinyà del Xúquer y Castelló de la Plana y Novelda. La Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) también confirmaba temperaturas de 26 grados en municipios como Alzira, Gavarda, Oliva, Potries, Carlet, Guadassuar, l’Alcúdia y Quart de Poblet.

Este ascenso generalizado de las temperaturas, arrastrado desde el mediodía del viernes, dará paso a partir de hoy a un desplome acusado. Regresará, por tanto, un tiempo más típico del invierno.

Aviso naranja

El aviso naranja de ayer por el riesgo importante de rachas de poniente de más de 90 km/hora en el interior de Castellón y Valencia, dará paso este martes al aviso amarillo en toda la Comunitat Valenicana por riesgo de rachas de viento entre 70 y 80 km/h.

El fuerte viento de ayer, que dejo rachas de 110 y 107 km/h en Llíria y en Utiel respectivamente, provocó no pocos percances. Algunos ayuntamientos como los de Paterna, Xirivella, Puçol y Xàtiva, cerraron los parques públicos ante el riesgo de caída de árboles. Otros consistorios, como es el caso de Chiva, suspendieron de forma preventiva las actividades extraescolares de las Escuelas Deportivas Municipales.

En las comarcas de l’Horta Sud y Nord, los bomberos del Consorcio Provincial atendieron al menos 9 incidencias por desprendimiento de árboles y vallas publicitarias, tres de ellas en Catarroja, Burjassot y Mislata. También se registraron incidentes de este tipo en l’Eliana, Riba-roja, Castielfabib, Sueca y Almussafes. Mientras que en València, el ayuntamiento informó de sendas caídas de árboles que no causaron heridos pero si daños materiales en vehículos y vallas.

Arde una pinada en Albaida

El fuerte viento también obligó ayer a Emergencias de la Generalitat a declarar la alerta por riesgo extremo de incendio forestal en la mayoría del territorio de la Comunitat Valenciana, un nivel extremo de preemergencia que se mantendrá vigente este martes.

En la tarde de ayer se declaró un incendio en una pinada de Albaida junto al instituto de Secundaria José Segrelles. Tras recibir el aviso sobre las 17.50 horas, Emergencias de la Generalitat movilizó una autobomba y una unidad de bomberos forestales y cuatro dotaciones y un capataz forestal del Consorcio Provincial. El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, informó a Levante-EMV al cierre de esta edición que, «de momento, la situación está controlada y no se ha tenido que desalojar ninguna vivienda y no habrá que hacerlo a no ser que las llamas se reaviven».