El Consell promete una reunión con afectados tres meses después de la dana pero no da plazos

La Generalitat se reunirá con los afectados por la dana, a quienes todavía no ha recibido cuando están a punto de cumplirse tres meses de la catástrofe que dejó al menos 224 muertos y tres personas desaparecidas, además de incontables daños en enseres y viviendas. La portavoz del gobierno valenciano, Susana Camarero, se ha comprometido a ello este martes al ser preguntada por esta posibilidad en su comparecencia posterior al pleno del Consell.

Camarero no ha sabido, sin embargo, concretar fechas o el posible formato de esta reunión, en la que el president Carlos Mazón se vería cara a cara con familiares de víctimas de la dana. El jefe del Consell dijo hace algunas semanas que está dispuesto a reunirse con este colectivo "cuando ellos quieran", al tiempo que aseguró que mantiene contactos "personales" con algunas de estas personas.

"Habrá una reunión con los afectados, no está todavía el formato previsto", ha ahondado este martes la portavoz sin concretar de nuevo un plazo, al tiempo que ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Hemos acompañado en el funeral que se hizo en la Catedral (organizado por el Arzobispado y al que no acudieron todas las familias), cosa que no ha hecho el presidente del Gobierno. Nosotros estuvimos ahí y, desde luego, habrá ese encuentro", ha asegurado la vicepresidenta primera.

Desde el entorno de Mazón confirman ese compromiso y predisposición a recibir a afectados, pero apuntan a que primero quieren conocer al detalle en cuántas asociaciones están agrupados para "no dar pasos en falso" ni crear agravios comparativos. En todo caso, aseguran que "si alguna lo pide", la reunión sería "mañana".

Camarero también se ha referido a los allegados de las tres personas que continúan desaparecidas para recalcar que la administración autonómica está "en permanente comunicación, incluso ayudando a algunos de ellos en la documentación que requieren para poder dar como fallecidos a sus seres queridos". "Por lo tanto, estamos en contacto con ellos desde hace ya tiempo", ha insistido la vicepresidenta.

A Camarero también se le ha solicitado la valoración que hace de las ayudas aportadas por la Generalitat a los damnificados en este período y por si tiene algún "reproche" al Ejecutivo central.

Al respecto, la portavoz del Consell ha subrayado el "esfuerzo personal como administración, pero también económico sin precedentes" que está llevando a cabo la Generalitat "aportando todas las soluciones a los muchos problemas que tienen los afectados e intentando llegar a todo".

Por contra, ha lamentado que cuando se revisan los datos de pagos del Gobierno de España "la inmensa mayoría son las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros". "Asumen como propias las ayudas del Consorcio, que son, insisto una vez más, porque no dejamos de repetirlo, y lo ha dicho el propio presidente del consorcio, ayudas de las primas que todos nosotros pagamos en nuestros seguros".

"Y el resto de las ayudas van bastante lentas. La agilidad en las ayudas del Gobierno no se está viendo, y tampoco la coordinación", ha criticado Camarero, que ha reclamado que estas ayudas sean "sin impuestos, sin IVA y sin impactar en el IRPF porque no queremos que las personas afectadas tengan un problema cuando dentro de un año tengan que hacer su declaración de hacienda".