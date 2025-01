El PSPV se prepara para una batalla campal en Valencia

El PSPV vuelve a hacer de PSPV. El ruido de sables en la provincia de Valencia, territorio afectado por la dana y summun de las tensiones internas de la formación de los últimos meses, va camino de convertirse en una batalla campal entre los partidarios de Carlos Fernández Bielsa, actual líder provincial y aspirante a la reelección, y quienes mueven una alternativa a este. Para encabezarla, coge cuerpo el cargo del que se habla desde hace meses, el alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, quien, sin embargo, no confirma su intención de optar a la secretaría general e insiste en esperar a que pase el congreso 'de país'.

Los movimientos de Bielsa y sus críticos, con raíces entre quienes apoyaron a la hoy secretaria general, Diana Morant, se han convertido en el preludio del congresoque se celebrará este fin de semana, donde además de las acreditaciones bien podrían repartirse cascos. Pese a la esencia federalista y comarcalista con la que se definen los socialistas valencianos, serán las provincias, en especial la de Valencia, las que tomarán mucho protagonismo en una cita en la que, pese a que Morant tiene asegurada su reelección, cualquier decisión (como la confección de la ejecutiva) va a quedar teñida por la situación interna.

El sonido de tambores no ha dejado de intensificarse conforme se acerca el periodo congresual. Hace dos semanas, fuentes del entorno de Bielsa confirmaron que optará a la reelección provincial, un anuncio con el que trataba de cortar posibles alternativas. Estas ya empezaban a barruntarse desde el sector crítico al dirigente provincial, conformado principalmente por una parte del antaño 'ximismo' con la ciudad de València, los conocidos como 'pelayos', como núcleo principal.

Desde entonces se han ido sucediendo movimientos. La semana pasada, Bielsa reunió a varios alcaldes y portavoces de l'Horta Sud y de l'Horta Nord en una comida que tenía como motivo central la gestión de la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos). El lunes fue saltando por los grupos socialistas un vídeo del dirigente provincial con el portavoz de Enguera y representante en la ejecutiva comarcal de la Costera-Canal, Jesús Úbeda, en el que este último le agradecía su "apoyo y compromiso".

Ambos actos han sido interpretados por el sector crítico como el pistoletazo de salida a la campaña interna y ha decidido pasar a la acción. Inicialmente, los más cercanos a Morant ya señalaron que Bielsa (al igual que Soler) deberá elegir entre liderar la provincia o continuar con su cargo en la ejecutiva autonómica, donde es vicesecretario general, puesto al que está dispuesto a renunciar. Y ahora está (lo ha publicado la Ser esta mañana y ni el afectado ni la dirección del partido lo ha desmentido) la promoción del nombre de Robert Raga por parte de sectores afines a Morant, quien antes de la dana, trasladó su intención de presentarse; cuestión que dejó entre interrogantes tras la emergencia. El entorno de Raga insiste en que su objetivo ahora es preparar un buen congreso y solo después de este hablará.

Portavoz del PSPV en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha sido un dirigente cercano al expresident Puig y está considerado internamente como próximo al sector de la Federación de Servicios Públicos de UGT y al que controla la ciudad de València. Pese a que la secretaria general no se ha manifestado en todo este clima prebélico, desde su círculo aprovechan las rencillas generadas con Bielsa en el año de mandato interno y la candidatura frustrada del alcalde de Mislata a dirigir el partido para tratar de arrebatarle el mando de la provincia, en una batalla que venía con el terreno abonado de base.

Incógnita de Ferraz

Una de las incógnitas si acaba prosperando la candidatura alternativa es si Ferraz (quien sí apostó decididamente por la ministra de Ciencia) puede jugar algún papel antes de la disputa o cuando esta se desencadene. No obstante, a diferencia de lo ocurrido hace un año, cuando hubo pacto entre los tres aspirantes y se evitaron las primarias, Bielsa insiste en que esta vez no va a dar marcha atrás y mantendrá su candidatura haya o no otro aspirante.

Las consecuencias de este enfrentamiento marcarán el futuro interno de la formación: si Bielsa pierde, sus aspiraciones de crecer en el partido quedan reducidas y Morant y los suyos se encontrarán con la concentración de casi todo el poder orgánico. En cambio, si Bielsa gana, el liderazgo de Morant quedará debilitado y tendrá una poderosa alternativa interna a su lado con la que gobernar el partido los próximos años y prepararlo para las elecciones autonómicas (en 2027, si no hay adelanto).

Además de esa inestabilidad interna, una derrota del hipotético candidato impulsado por el entorno 'morantista', esté o no avalado por la ministra, dejaría muy tocados a los principales escuderos de la secretaria general, en especial el responsable de Organización, Vicent Mascarell, y el síndic en Corts, José Muñoz, dos de los pesos pesados del socialismo valenciano cuyas posiciones podrían ser difíciles de sostener.

