UGT alerta de "presuntas irregularidades" en la adjudicación de plazas de Oftalmología de la Conselleria de Sanidad

UGT alerta de "presuntas irregularidades" en el acto único de selección de plazas de Facultativo Especialista de Oftalmología del sistema de salud público valenciano celebrado el pasado 24 de enero de 2025 en la Conselleria de Sanidad. "Desde UGT hemos tenido conocimiento, a través de diversos profesionales sanitarios y un vídeo difundido en redes sociales, de presuntas irregularidades ocurridas en el acto único de selección de plazas de Facultativo Especialista de Oftalmología", explica el sindicato en un comunicado.

"Estos hechos generan serias dudas sobre la transparencia y la correcta aplicación del procedimiento por parte de la Conselleria de Sanidad, dirigida por el conseller Marciano Gómez, en la adjudicación de plazas de Facultativos Especialistas en Oftalmología", subraya UGT.

El sindicato exige a la Conselleria de Sanidad "una explicación detallada de lo sucedido". "Nos preocupa especialmente, ya que este no es el primer proceso de este tipo que genera dudas sobre la actuación de esta administración y su manera de resolverlos", añade.

"Posibles favoritismos"

UGT manifiesta su rechazo "a la configuración de los puestos de trabajo perfilados de nuestros profesionales de esta manera". "Siempre hemos defendido que dichos requisitos no garantizan la atracción de 'los mejores profesionales' con mayor experiencia, como argumenta el conseller, sino que abren la puerta a posibles favoritismos por parte de ciertos jefes de servicio o gerentes de los departamentos de salud", detalla el sindicato.

Para UGT lo ocurrido en el acto único del viernes pasado en el que las personas especialistas en Oftalmología que han superado los procesos selectivos correspondientes a las ofertas públicas de empleo de la Generalitat de 2017, 2018 y el proceso de estabilización de 2019, estaban convocadas a seleccionar las plazas vacantes, "supone un grave incumplimiento en materia de igualdad y equidad en los procesos de selección".

La polémica surgió al no poder elegir una aspirante especialista en retina una vacante específica de distrofías de retina en el Hospital La Fe de València. / Levante-EMV

"No hubo ninguna irregularidad"

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad, aseguran que "no hubo ninguna irregularidad". "En el acto de adjudicación de plazas del viernes lo que hubo fue una disconformidad de una oftalmóloga que provocó retrasos en la adjudicación", detallan. "De las cientos de adjudicaciones que se han realizado hasta ahora ha sido la única incidencia", aseguran.

Según se puede ver en el vídeo al que alude UGT, una especialista en retina que quería optar a una de las plazas específicas de especialista de Oftalmología de distrofias de retina del Hospital la Fe de València muestra su disconformidad al no poder elegir dicha vacante porque un informe de la Dirección General de Asistencia Hospitalaria de la conselleria considera que no cumple los criterios exigidos para el puesto. La oftalmóloga aspirante, que expresa que cuenta con 20 años de experiencia en retina, reclama conocer cuáles son los criterios que no cumple y al no obtener una respuesta satisfactoria anuncia su intención de impugnar el acto de adjudicación de plazas entre aplausos de muchos de los asistentes, señalando incluso alguno de ellos que la oftalmóloga "es la que más sabe de retina en Valencia".