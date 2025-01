Duelo de relatos tres meses después: El Consell vende gestión y la oposición mantiene la presión en el ‘día D’

Cuando se cumplen tres meses de la peor tragedia de la historia de los valencianos, el relato político ha quedado claro: unos sitúan la atención en lo que ha sucedido a partir del día 29 de octubre; otros pretenden que los focos sigan iluminando las controvertidas horas que precedieron a la tragedia en l’Horta Sud. La batalla, por tanto, se libra entre dos escenógrafos que quieren llevar la atención a un espacio diferente del escenario.

Desde el Consell y el PP la atención está puesta en las responsabilidades del Gobierno y, sobre todo, en la gestión de la reconstrucción, a cuyo éxito Carlos Mazón ha ligado su futuro. “Antes, durante y, por supuesto, después, este Consell ha estado trabajando al 200%. Desde el 4 de noviembre este gobierno ha tenido trece Consells extraordinarios por la Riada, en los que se han aprobado ayudas directas, decretos, decretos leyes… Hemos aprobado desde entonces medidas con las que hemos movilizado 1.601 millones, para contratos de emergencia para la reposición de infraestructuras, suministros y ayudas directas”, defendía este martes Susana Camarero tras el pleno del Consell.

PSPV: 'clamor' social

Las cosas se ven de manera diferente desde la oposición. El síndic del PSPV, José Muñoz, señala a los tres meses de la tragedia: “Estos tres últimos meses desde la dana del 29 de octubre hemos podido comprobar que a Carlos Mazón el traje de president de la Generalitat le viene muy grande: no estuvo el día de la emergencia y los días que vinieron después tampoco ha sabido estar a la altura. Ante su incompetencia se ha aferrado a bulos y mentiras y, a día de hoy, todavía seguimos sin conocer la verdad de dónde estaba el 29 de octubre mientras los valencianos y las valencianas se ahogaban”, señala Muñoz, que se refiere al “clamor” social. “Los valencianos y valencianas ven con dolor como Mazón continúa aferrándose al cargo a pesar de haberles fallado. Nos preocupa que, además, el PP siga poniendo trabas a conocer la verdad: lo hemos visto esta misma semana en la comisión de investigación, donde la aprobación del plan de trabajo ha sido aplazada sin fecha y la presidencia ha sido regalada a la extrema derecha negacionista".

Compromís: el 'mazonismo'

También se refiere al 'día D' Joan Baldoví, síndic de Compromís: “Por respeto a tantísimas personas afectadas y por las 227 víctimas, no aceptamos que Mazón quiera pasar página. La normalidad no ha llegado, ni está llegando porque no es normal que estuviera comiendo en el Ventorro, que después estuviera desaparecido quién sabe dónde y que la alarma sonara demasiado tarde. Tampoco es normal que no pidiera en tiempo y forma todos los recursos de ayuda inmediata, ni es normal tampoco que para la supuesta reconstrucción esté dando contratos a dedo a empresas condenadas por corrupción con el PP. El caos en la gestión de la dana ha puesto de manifiesto al ‘mazonismo’ más espantoso, ese que alimentan, dejando desamparados a multitud de colectivos, nombres como Susana Camarero, José Antonio Rovira o la misma Maria José Catalá. Porque esto, el ‘mazonismo’, es la manera de gobernar del PP: negligente incompetente y con el beneplácito y apoyo absoluto de Vox. La conclusión, tres meses más tarde, continúa siendo la misma: Mazón dimisión”.

Vox: que se dejen de 'tuya-mía'

Vox, por su parte, se muestra crítico con ambas orillas, pero muestra especial virulencia con el Gobierno. "Las ayudas del Gobierno central no llegan, llegan algunas de forma puntual, precaria, y el propio Consorcio de Compensación de Seguros, que se nutre de las aseguradoras que pagamos, no para de poner pegas a los afectados. Los ayuntamientos y la propia Generalitat no pueden abordar todas las necesidades de limpieza, desescombro, y recogida de residuos de los cauces, barrancos y playas, sin que el gobierno traidor de Sánchez haya hecho nada al respecto. Todo son palabras", señala José María Llanos, síndic de Vox.

Además, señala que la Generalitat "no está haciendo suficiente: ha de hacer más, ha de llegar hasta el último rincón, ha de recuperar los accesos, las infraestructuras para todos y sobre todo para los que tiene problemas de dependencia, y ha de destinar todos sus recursos para la recuperación". "Que se dejen de 'tuya-mía', y que se pongan a trabajar por y para los valencianos", concluye.

