Valencia pasa a ser centro de la pugna política española

«Levantarnos unidos». Fue uno de los mensajes centrales del discurso de Fin de Año del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Un mes después, queda prácticamente nada de ese deseo. La realidad ha impuesto el clima de confrontación total con el que acabó 2024 y que va más allá de los partidos para asentarse entre instituciones: Generalitat y Gobierno de España.

Sin embargo, algo sí ha cambiado en el último mes. Se han producido movimientos sensibles. El más visible, el aterrizaje de los grandes referentes políticos españoles, alejados hasta ahora físicamente de la mayor catástrofe natural en más d e medio siglo.

La Comunitat Valenciana se ha convertido así en el centro de la batalla política española. No se trata de una disputa estrictamente por el poder autonómico. Se trata de algo más que eso. Se trata también y sobre todo de una pugna en el territorio valenciano por la hegemonía en España.

La Comunitat Valenciana ha dejado de ser territorio hostil, aunque lo continúa siendo la zona cero arrasada por la gran riada del 29 de octubre (al menos lo es para acudir de manera pública y con previo anuncio).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio el primer paso al aparecer por sorpresa en algunos municipios afectados (de alcaldía ‘popular’) en una visita de más de 24 horas que completó con un acto de partido. No se dejó ver en su recorrido por las calles del fango con Mazón y tampoco respondió a periodistas. Tampoco contestó en una visita posterior para presentar a los empresarios un ‘plan Valencia’ de recuperación a diez años. Así que queda pendiente la pregunta más comprometida: si respalda al jefe del Consell como candidato para las próximas elecciones autonómicas.

Más que palabras, el objetivo era exhibir el compromiso del líder ‘popular’ con Valencia. La intención era sellar el agujero de apoyo sufrido a partir de la dana en la Comunitat Valenciana y que esta no dinamite sus opciones de llegar al Palacio de la Moncloa, especialmente si se tiene el convencimiento, como existe en Génova, señalan fuentes del partido, de que la legislatura en España se va a acortar ante la creciente presión de los socios de investidura de Pedro Sánchez. La última muestra de ese compromiso es la aparición de Feijóo hace pocos días en el expositor valenciano en Fitur.

Pedro Sánchez se reúne en València con los agentes sociales / Germán Caballero

Sánchez, 81 días después

Sánchez también ha regresado a Valencia después de 81 días de ausencia. Ese vacío, difícil de justificar en términos políticos, lo rompió la pasada semana con un encuentro en la Delegación del Gobierno con los alcaldes de los 28 municipios más afectados por la riada. Lo hizo sin acudir a la zona cero y sin verse con Mazón, a pesar de las declaraciones en pos de una mejor coordinación. El desembarco fue de medio Ejecutivo (diez ministros), que han ido dejándose ver antes en distintas visitas.

Sánchez llegó con una bolsa de 1.700 millones para financiar el 100 % de los daños en edificios municipales. La mitad de ese fondo se une a los 16.600 millones ya movilizados para gastos de la dana.

Las ayudas ganan foco

Este es otro movimiento en el último mes. El foco de la actualidad se ha ido desplazando de la gestión del día fatídico, el 29 de octubre, a las ayudas para la recuperación. El último choque entre Consell y Gobierno reside en ese frente. La Generalitat de Mazón asegura ser más eficaz en la tramitación de subvenciones directas y reprocha al Ejecutivo central su lentitud a la hora de hacer llegar fondos a los afectados.

Moncloa contrapone haber organizado la mayor respuesta ante una catástrofe y haber inventado soluciones para llegar antes a las víctimas. Para situar el choque en cifras, se trata de 16.600 millones movilizados por el Gobierno (sin contar la parte de los 1.700 anunciados la última semana) frente a 1.300 de la Generalitat, que también suponen la operación más importante de ayuda económica hasta ahora.

De esa cifra elevada, que incluye inversiones a medio plazo en infraestructuras, los distintos ministerios han pagado ya 1.600 millones (1.270 de ellos en indemnizaciones del Consorcio de Seguros por daños en vehículos). Es el 10 % del total activado y más de todo lo puesto al servicio de la dana por el Consell.

Durante el mes ha aparecido además un tercer actor, la Unión Europea, no por su presencia, sino por su ausencia, ante la falta de visita alguna de responsables europeos. Otra cosa son los fondos que puedan llegar, que han dado pie a otro roce de corto vuelo de la Generalitat con el Gobierno.

Los relatos, así, en la medida que el 29 de octubre va quedando más lejos, se desplazan hacia el liderazgo en la reconstrucción y las cifras y los euros cobran más importancia. Mazón ha rescatado en este sentido la bandera de la infrafinanciación al aparcar el Ministerio de Hacienda la aprobación del Fondo de Liquidez Extraordinario (FLA) que cada año compensa el déficit valenciano como respuesta a la negativa del PP a aprobar las reglas de gasto en el Congreso.

El 29 de octubre queda más lejos, pero el jefe del Consell no puede desprenderse de la gestión de esas horas decisivas. La oposición se lo recuerda en cada sesión de control. Y es el foco de atención de las comisiones parlamentarias que se crean, aunque lleven el nombre de reconstrucción y no de investigación. Frente a ello, el entorno de Mazón ha afianzado un relato que carga la responsabilidad sobre la información trasladada por los organismo estatales: la Confederación del Júcar y Aemet.

Sánchez, entre Mazón y Pilar Bernabé el 31 de octubre de 2024 tras asistir al Cecopi. / EP

Respuesta en la calle a Mazón

Pero al margen de relatos, la calle ha respondido en tres meses con tres manifestaciones multitudinarias (de no menos de 80.000 personas, según cifras oficiales) contra el president. Y este ha visto cómo en el momento que ha intentado ‘normalizar’ su agenda se encontraba con abucheos ciudadanos, más o menos numerosos: le pasó en Torrent, también en Alicante y Castellón. Así, Mazón continúa sin aparecer de manera pública en la zona cero y tampoco ha reunido a familias de las víctimas ni a todos los alcaldes.

El contraste ha sido el calor que ha empezado a encontrar en actos de partido. La ovación más llamativa fue la que recibió el 12 de este mes en la cumbre de barones autonómicos que el PP organizó en Asturias. Tras las dudas iniciales, el partido, al menos de puertas hacia fuera, ha pasado a estar a su lado. Posiblemente porque la indefinición alentaba la sangría de apoyos.

Aún así, una de las expresiones del último mes la deja Feijóo, quien al ser preguntado en una entrevista por las primeras horas de Mazón frente a la catástrofe, utilizó el adjetivo «noqueado».

En el capítulo de las buenas noticias, en cambio, el líder del PPCV ha visto cómo la complicidad con los exsocios de gobierno de Vox se ha mantenido. Las sesiones de control son una balsa por esa parte del arco parlamentario y el PP ha cedido ahora la presidencia de la comisión de investigación sobre la dana en Corts al partido radical.

El mes en el que la reconstrucción ha ido ganando protagonismo es también en el que ha ido perdiendo foco precisamente el vicepresidente encargado para la reconstrucción, el teniente general retirado Francisco José Gan Pampols, cuyo papel ha ido quedando difuminado.

De la misma manera, mientras se lanzan proclamas de coordinación, los responsables de Gobierno (José María Ángel) y Generalitat para la reconstrucción continúan sin tener una comunicación abierta y fluida.

Por otra parte, la vuelta a una cierta normalidad en forma de presupuestos autonómicos continúa sin llegar. El Consell dijo que presentaría el proyecto antes de finalizar el mes de enero, pero el plazo está a punto de vencer.

No es el único compromiso que va lento, como las ayudas. El presidente Sánchez anunció en diciembre en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de Santander que en enero convocaría un Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la condonación de deuda de las autonomías y lo mismo, el mes casi ha pasado y no hay avances en una cuestión importante para aliviar la situación de la C. Valenciana.

Tres meses después de la gran riada, la sociedad ha empezado a levantarse. Unida, no.

