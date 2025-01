El alcalde de Picanya presidirá el congreso del PSPV

La dana tendrá protagonismo en el XV congreso del PSPV de este fin de semana en Valencia desde el primer momento. Los socialistas valencianos homenajearán a los alcaldes de los municipios afectados por la riada con la elección de uno de ellos como presidente del evento. Será Josep Almenar, alcalde de Picanya, según ha avanzado la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, este jueves en una entrevista en la Cadena SER.

"Es un símbolo del socialismo y un mensaje clarísimo a la calle de que los alcaldes sí que han estado desde el primer momento", ha explicado la también ministra de Ciencia quien ha recordado conversaciones con Almenar "llorando" durante los días posteriores a la catástrofe contándole la situación que se estaba viviendo en su localidad y en las zonas afectadas por la riada.

El presidente del congreso es un cargo con más simbolismo que facultades ejecutivas. Es el encargado de realizar el discurso de bienvenida y hacer las presentaciones conforme vayan avanzando los actos. En Benicàssim, en marzo, el elegido fue Jordi Mayor, alcalde de Cullera, un guiño a la generación de munícipes salidos en 2015. En este caso, Almenar es de los dirigentes más veteranos de la formación con más de 40 años al frente de su ayuntamiento, que gobierna desde 1983, y sirve de homenaje a las localidades afectadas por la dana.

Seguir en la ejecutiva

La elección de Almenar como presidente es la primera decisión de Morant de cara al XV congreso que se celebrará este fin de semana en el Palacio de Congresos del 'cap i casal', pero no será ni mucho menos la última. Los ojos están puestos en la ejecutiva que cofeccione y especialmente en si continuarán en ella los secretarios provinciales de Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, a su vez vicesecretario y presidente del PSPV y que hace un año fueron aspirantes a liderar el partido.

Mascarell y Morant presentan el cartel del XV congreso del PSPV que se celebrará en València. / Levante-EMV

Según ha señalado Morant, la lista de la dirección "no está cerrada", pero sí ha admitido que les va a ofrecer continuar en ella. Si seguirán o no en ella es un indicativo de las posibles disputas que se abran en las dos provincias. Bielsa ha confirmado que se presentará y que renunciará a formar parte de la ejecutiva autonómica mientras que Soler, quien también está en la dirección federal, no ha comunicado su decisión.

La líder autonómica ha evitado posicionarse sobre lo que pueda ocurrir en las estructuras provinciales, aunque ha incidido en que los procesos orgánicos "no son batallas" sino que son "oportunidades que tiene el partido para consolidar liderazgos" y para "rearmarse". "La batalla la tenemos fuera", ha remarcado al tiempo que ha insistido que todos los nombres implicados en los distintos procesos "va a estar en el proyecto socialista de una manera u otra".