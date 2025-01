El Gobierno convoca a las autonomías el 26 de febrero para negociar las quitas de deuda

El Ministerio de Hacienda ha convocado este jueves a las comunidades autónomas a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo 26 de febrero. Así lo confirman fuentes del departamento de María Jesús Montero, que sin embargo no concretan todavía el orden del día. Entre sus puntos, en todo caso, debería estar la quita de la deuda que el Gobierno ofreció primero a Cataluña y después hizo extensible al resto de territorios. Así se comprometió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes de mediados de diciembre, cuando situó esta cita en enero.

Las condonaciones de deuda llevan encima de la mesa más de un año, desde que el PSOE pactó con ERC una quita de 15.000 millones de euros, la parte relativa a la caída de ingresos que generó en el conjunto de las autonomías la crisis financiera de 2008. Esto, en el caso valenciano, equivaldría a unos 10.000 millones de euros.

Sin embargo, el formato que propondrá el Gobierno no está definido todavía. Los expertos coinciden en señalar que en estas operaciones de quita tendría que tenerse en cuenta la infrafinanciación relativa, aquella que afecta de forma singular a la Comunitat Valenciana y otras comunidades como Murcia o Andalucía.

En este sentido, organismos como Fedea o el Ivie estiman que esta metodología elevaría la quita para la Generalitat en otros 18.000 millones, hasta los 27.500 millones de euros. La deuda actual de la C. Valenciana roza los 60.000 millones, la más alta del Estado en términos relativos y la segunda en valor absoluto, solo por detrás de Cataluña.

Tampoco está clara la posición con la que acudirá el Consell de Carlos Mazón a la reunión con Montero. El asunto incomoda al PP porque sus comunidades tienen posturas distintas al respecto (Galicia o Madrid no comparten las condonaciones) y la Generalitat no ha asumido una postura nítida en este tiempo en el que se ha abierto el debate. Asegura que si hay quitas la C. Valenciana no debe ser "menos que ninguna" al tiempo que rebajan la medida a un simple "parche", alegando que sin reformar el sistema que castiga a la autonomía, el pasivo se volverá a generar.