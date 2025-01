Morant llega al congreso del PSPV con lío provincial y vía libre para renovar su cúpula

En marzo, cuando Diana Morant puso el pie en el hotel de Benicàssim donde el PSPV celebraba su congreso extraordinario solo se sabía que Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, que un mes atrás habían sido sus rivales por dirigir el partido, estarían en su ejecutiva. Diez meses después, a unas horas de que la líder de la federación valenciana se adentre en el XV Congreso del partido todo apunta a que ni su presidente ni su vicesecretario general seguirán en la dirección autonómica y que Morant tendrá un camino relativamente despejado para renovar su cúpula; lo que no significa que la cita vaya a ser un remanso de paz.

Lejos de que el reparto de poder autonómico condicione el provincial, es el proceso interno en estos territorios, especialmente en Valencia y Alicante, el que marcará el nuevo organigrama de la federación. En este sentido, se dan por casi seguras las salidas de sus dos líderes, Bielsa y Soler, de la dirección ‘de país’. Ambos compatibilizaban cargos en las estructuras autonómicas y provinciales, una dualidad prohibida en los estatutos y que el PSPV quiere dejar atrás.

Bielsa ha reiterado en las últimas semanas que su prioridad es continuar al frente del partido en la provincia de Valencia aunque le surja un rival interno. Para ello, renunciará a ser el número dos de la dirección de Morant. La ministra de Ciencia aseguró ayer en la SER que, al igual que a Soler, le ofrecerá continuar en su ejecutiva como hasta ahora para «integrar a todas las corrientes del partido».

Rubén Alfaro junto a Morant, en una imagen de archivo. / Información

Se espera que en las próximas horas haya una reunión entre ambos dirigentes que acabe por aclarar la situación. No obstante, cualquier oferta que no pase por continuar dirigiendo la provincia no convencerá a Bielsa. El puesto de vicesecretario general apenas ha tenido contenido específico ni peso interno, algo que contrasta con el cargo provincial con andamiaje interno propio pese a la reiterada esencia comarcalista del PSPV.

El alcalde de Mislata podría encontrarse con un rival interno promovido por sectores próximos a Morant. De momento, la líder del PSPV evita posicionarse, aunque ayer defendió que los procesos orgánicos «no son batallas» aunque haya primarias, sino que son «oportunidades para consolidar liderazgos». Falta ver si sus palabras son una luz verde a candidatos alternativos a Bielsa como el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, cuya presencia o no en la ejecutiva autonómica podría ser una pista. De ser incluido podría ser un indicio de su renuncia al proceso provincial.

Soler por Alfaro

La otra salida que parece segura es la de Alejandro Soler que hasta ahora tenía cargo en cuatro estructuras territoriales distintas. Según confirman fuentes próximas al dirigente socialista, Soler se centrará en su cargo en Ferraz, donde es secretario de Política Municipal desde el pasado congreso federal, a lo que añadiría mantener cargo en la dirección provincial alicantina.

Eso sí, tiene en mente acometer cambios sustanciales en cuanto a sus actuales funciones en esta. Estos pasan por ceder la secretaría general y asumir la presidencia del partido (cargo que tenía a nivel autonómico). En su lugar propone al alcalde de Elda, Rubén Alfaro, una persona de su máxima confianza y con gran sintonía con Morant, quien le eligió en marzo portavoz de la ejecutiva autonómica.

Pilar Bernabé, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / Germán Caballero

La elección de Alfaro en Alicante dejaría vacante la portavocía del partido si se quieren evitar la acumulación de cargos. Situación similar a la de Pilar Bernabé, elegida secretaria de Igualdad del PSOE en diciembre, y que ostenta el cargo de Relaciones Institucionales del PSPV desde marzo. Si bien su aquiescencia interna podría permitir una excepción, tal y como admitieran fuentes de la dirección autonómica la semana pasada. "Será lo que quiera", indicó ayer Morant, añadiendo la posibilidad de que opte a liderar València ciudad.

La salida de Bernabé (sumadas a la de Alfaro, Bielsa y Soler) dejaría cuatro cargos destacados en lo más alto del organigrama socialista libres y con vía libre para Morant al estar centrada toda la tensión orgánica en la lucha provincial. De hecho, las cuotas que antaño generaban el ruido interno no parecen preocupar demasiado. También supondría un cambio total de la guardia pretoriana con la que Morant se pertrechó en marzo dejando en ella solo al secretario de Organización, Vicent Mascarell y la presidenta del Consell d'Alcaldes, Tania Baños, ambos con visos de seguir.

