Los expertos critican la descoordinación entre administraciones en la gestión postdana y su competición por las ayudas

La primera conferencia científica sobre la relación entre el cambio climático, los usos y la gestión del territorio en el Mediterráneo ibérico, en la que la Universitat de València (UV) ha reunido a más de 70 especialistas en el aula magna de la Nau, su sede histórica, concluyó ayer con críticas al Gobierno, al Consell y a los ayuntamientos ante la falta de una gobernanza integrada en la prevención y gestión de las devastadoras inundaciones de la dana del 29 de octubre.

En la sesión dedicada a la Gobernanza y políticas públicas, coordinada por el catedrático emérito de Geografía Humana de la UV, Joan Romero, el grupo de expertos ha apostado por "mejorar la coordinación entre las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local, así como también a la cooperación entre las autonomías limítrofes del litoral mediterráneo" ante el aumento del riesgo de inundaciones debido al calentamiento global.

Los profesores Joan Romero, Reyes Marzal, Ricard Gomà y Andrés Boix, durante su intervención. / Francisco Calabuig

"Colaboración leal"

Los ponentes han insistido en la necesidad de crear una gobernanza integrada de ámbito metropolitano entre administraciones para acometer la reconstrucción postdana. En este sentido, la profesora de Derecho Administrativo de la UV, Reyes Marzal, ha sostenido que "la dificultad competencial" del Estado autonómico, con un reparto de competencias concurrentes entre diversos agentes, "requiere adoptar medidas de coordinación y colaboración leal entre las administraciones". Esta experta considera también que esta gobernanza integrada "debe dar participación a la ciudadanía y a la empresa privada".

La profesora de Derecho Administrativo de la UV, Reyes Marzal. / Francisco Calabuig

Romero, que junto a la catedrática de Geografía Física de la UV, Ana Camarasa, ha codirigido esta conferencia científica, ha sido contundente en la crítica a descoordinación institucional ante la tragedia de l'Horta Sud. "Nunca imaginé que pudiera pasar en cuestiones de gobernanza lo que he visto en esta dana desde el punto de vista del comportamiento de las administraciones. Estamos hablando de más de 20.000 millones de euros en daños, con medio millón de personas afectadas, más otras 200.000 que no viven en la zona inundada pero van a trabajar allí. ¿Si el Gobierno, Consell y ayuntamiento no han sido capaces de presentarse allí como Estado, qué más ha de pasar?", se pregunta Joan Romero. El codirector de la conferencia ha lamentado que desde el día siguiente de la inundación "hay una gran descoordinación entre las administraciones, que en vez de colaborar compiten por las ayudas a ver quién es la primera".

El catedrático emérito de Geografía Humana de la UV, Joan Romero, en un momento de su intervención. / Francisco Calabuig

Para el emérito la conferencia de expertos durante dos días ha marcado "una agenda clara" de cómo actuar para mitigar y adaptarse al cambio climático en el litoral mediterráneo, con recomendaciones como no reconstruir las zonas gravemente dañadas por la dana, desalojando los espacios de cauces y ramblas que nunca debieron ocuparse y donde hay "alto riesgo para la vida humana" o apostar por la ordenación del territorio y la regulación urbanística de los usos del suelo y la educación de la población ante el riesgo de inundaciones. Sin embargo, lamenta, "la dirección de la reconstrucción va en el sentido contrario, pues sus palabras clave son desregular y liberar suelo".

"Cuando el Consell desregula ningún alcalde protesta"

En este sentido, Romero, ha recordado que "cuando el Consell anterior quiso regular un poco los usos del suelo, los alcaldes se presentaron ante el Palau de la Generalitat protestando, pero ahora, cuando el Consell actual desregula nadie protesta". Por otra parte, en relación con el negacionismo climático, Romero ha subrayado "que en el contexto social y cultural actual las resistencias son contra las propuestas que aquí se han lanzado". Por ello ha insistido en que "hay muchísimo trabajo por hacer" y recordado que la misión de la comunidad científica "es hacer que se aceleren los procesos de transformación social".

Óscar García

Romero también ha sido crítico en el reparto de responsabilidades sobre la gestión de la dana: "El Gobierno podría hacer mucho más de lo que hace, los ayuntamientos deberían parar y pensar, y el Consell actual es cierto que tiene en el cajón en plan de actuación territorial de Valencia y el de movilidad, pero la verdad es que en el cajón los puso el anterior Consell, que podría haberlos aprobado". Para el catedrático la dana "debería ser un punto de inflexión en la gobernanza metropolitana" y ha recalcado que "las únicas instituciones que han funcionado durante la dana han sido las entidades metropolitanas de gestión del agua y de residuos", en alusión a la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).

En esta misma línea el profesor de Derecho Administrativo de la UV, Andrés Boix, ha recalcado que no hay ningún impedimento legal para crear "un órgano que sea el responsable de la planificación estratégica de l'Horta Sud". "Basta con que la administración autonómica tenga ganas de hacerlo, porque existen instrumentos jurídicos para crear un ente metropolitano supramunicipal", asegura. "El principal obstáculo son las competencias del Estado que tendría que asumir dicho ente supramunicipal, como la planificación hidrológica", pero esto se puede solucionar según el experto con la coordinación y cooperación entre administraciones.

El profesor de Ciencia Política de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Ricard Gomà. / Francisco Calabuig

Desigualdades en el impacto del cambio climático

Por otra parte, el profesor de Ciencia Política de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), Ricard Gomà, ha explicado que las siete áreas metropolitanas más habitadas de España, entre las que se incluye la de València, "vive un tercio de la población estatal". "En seis de ellas no existe ningún instrumento de gobernanza metropolitana", ha añadido, lo que es especialmente grave en el actual contexto de calentamiento global en el que el impacto del cambio climático es mayor entre la población más desfavorecida. "Ante la distribución socialmente segregada de las vulnerabilidades climáticas, que se da en municipios con menor capacidad de respuesta, necesitamos un órgano supramunicipal que evite que la transición ecológica avance generando desigualdades", ha dicho.