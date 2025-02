Sánchez presume de gestión frente al "peligro" de Mazón en la riada

No es lo mismo el Palau del Temple, sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que el Palacio de Congresos, igual que tampoco lo es una reunión con alcaldes afectados por la dana que un congreso socialista. Las diferencias son palpables y las evidenció ayer Pedro Sánchez en su regreso a València semana y media después de su última visita con un discurso en el que mantuvo la reivindicación de la gestión del Gobierno de España en la dana, pero al que le añadió duras críticas contra Carlos Mazón, al que calificó desde «peligro público» hasta ser un «arrós empastrat».

Solo leyendo el lema del congreso del PSPV, Sánchez comenzó a dar muestras de la contraposición que quiso mostrar de actuaciones ante la dana. «Ací estem», reza el cartel del cónclave. «Aquí estamos», dijo el presidente del Gobierno, que defendió que en caso de haber sido Diana Morant presidenta de la Generalitat el 29 de octubre «hubiera estado al pie del cañón cumpliendo su obligación como lo estuvo Pilar Bernabé, nuestros alcaldes o Ximo Puig en otras danas en su momento».

«Otros nunca están, no están en la tragedia, ni durante la reconstrucción», contrapuso el dirigente socialista que se preguntó dónde había estado el PP de la Comunitat Valenciana para pedirle a Alberto Núñez Feijóo que votara en el Congreso a favor de las entregas del decreto ómnibus que suponían 1.000 millones para la Comunitat Valenciana. Esta ausencia la comparó con el compromiso del Gobierno de España de dotar de todos los «recursos necesarios» para lograr una «completa recuperación» de las zonas afectadas por la dana.

Pero que no citara a Mazón en la primera diatriba verbal no impidió que lo hiciera posteriormente. Animado por gritos del auditorio de «Mazón dimisión», convertido en el hit con más repeticiones durante la jornada inaugural del XV congreso del PSPV por parte de delegados y militantes, el nombre del jefe del Consell se convirtió en uno de los protagonistas de su discurso. Es el rival a batir de la líder de la formación, Diana Morant, y Sánchez no dudó en afanarse en citarlo en numerosas ocasiones más incluso que a su teórico contrincante, Feijóo.

Así, el dirigente socialista le afeó directamente a Mazón que banalizara «el asesinato masivo de personas en Palestina» para «tapar la incompetencia en las horas más aciagas de la dana» —cuando comparó las ayudas para Gaza con las de Valencia—, aseguró que el pueblo valenciano «le da mil vueltas al gobierno de Mazón» y pidió que le mandaran «a su casa».

Además de las referencias personales, el presidente del Gobierno vinculó a Mazón y al PP valenciano a la «coalición negacionista» que conforma con Vox en las Corts, «unos gobernando y otros apoyando». En este sentido, aseguró que son un «auténtico peligro público» que no presta atención al «asesoramiento técnico», que cuestiona la Aemet y la ciencia o que recorta y cierra la Unidad Valenciana de Emergencias «diciendo que es un chiringuito», momento en el que volvió a reivindicar la labor llevada a cabo por un dirigente socialista, en este caso, Ximo Puig, igual que había hecho minutos antes con Pilar Bernabé.

Mandar al ‘president’ a casa

«Y qué vergüenza», expresó Sánchez en un grito, refiriéndose a haber «puesto a un partido negacionista como Vox al frente de la comisión de las Corts» en la que se ha de investigar la dana. Este «negacionismo» lo reiteró en varias ocasiones, calificando incluso a PP y Vox de «arrós empastrat» y recordando que «hasta destruyen carriles bicis con dinero europeo». «No creen en la emergencia climática, necesitamos más administraciones alineadas; con objetivos de sentido común», añadió.

Frente a toda esta forma de actuar con la que dibujó al Consell o ayuntamientos gobernados por ambas formaciones, Sánchez, por una parte, expuso las políticas del Gobierno de España, tanto las de la dana, destacando que se destinarán los «recursos necesarios» para impulsar la «completa recuperación» de las zonas afectadas, como de otras materias, como la mejora en la ejecución del corredor mediterráneo, la lucha por la igualdad o el crecimiento económico, como por otra, lanzó a Diana Morant como alternativa.

Así, caldeó el ambiente como si de un mitin electoral se tratara, por mucho que insistiera en poner el paso por las urnas en 2027, dentro de dos años y medio, y apuntó a la secretaria general del PSPV como «la próxima presidenta de la Comunitat Valenciana» para «convertir el negacionismo en pasado». «Hay que trabajar para que cuando llegue el momento se pongan las cosas en su sitio: a Mazón en su casa y a Morant al frente de la Generalitat», reiteró el presidente del Gobierno mostrando su total apoyo a su también ministra de Ciencia.

Esta apelación, casi como si de un entrenador que motiva a sus jugadores se tratara, se extendió no solo al congreso ‘nacional’ del PSPV sino que se extendió a los próximos cónclaves provinciales y locales para los que pidió elegir «a los mejores», aquellos que puedan «ganar elecciones». El mensaje de «elegir a los mejores» y «ganar elecciones» lo interpretaron en el ‘bielsismo’ como que no habrá ‘dedazo’ desde Ferraz para la elección de estos futuros liderazgos.

El objetivo, dijo, es «alinear» la acción del Gobierno de España y las administraciones autonómicas y municipales, un espacio que quedó dañado tras las elecciones de mayo de 2023. Ese momento para «vencer a la ola reaccionaria», Sánchez lo situó en numerosas ocasiones en 2027, dejando claro que su intención es alargar la legislatura estatal hasta ese año. «En 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista». Indicó que ante esa batalla «tendrán al hombre más rico del mundo, podrán trucar los algoritmos para expandir su bulo y su fango, pero en democracia un bot no es un voto y nosotros frenaremos a la ultraderecha para garantizar el avance social».