Morant deja atrás los equilibrios e imprime su sello en su ejecutiva

Diana Morant ha dejado su sello en la nueva ejecutiva del PSPV. Sin las limitaciones que conlleva la búsqueda de equilibrios que caracterizó la surgida en Benicàssim hace diez meses tras el pacto con Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, la reelegida secretaria general de los socialistas valencianos ha hecho de esta segunda dirección al frente de la federación valenciano una obra de autor que lejos del objetivo que se puso hace un año de reducir el total de nombres, este ha vuelto a aumentar hasta los 68 (antes eran 56), rozando el récord de los 69 de Ximo Puig.

El encaje de bolillos que supone la lista completa costó más horas de las previstas. Hasta las 3 de la madrugada no se había cerrado el puzzle completo, comentaron algunas fuentes conocedoras. Este, no obstante, lo pilotó en todo momento Morant y su equipo más próximo después de ofrecer tanto a Bielsa como a Soler que se incorporaran a la dirección, cuestión que rechazaron con distinto nivel de complicidad para centrar su futuro en sus respectivas estructuras provinciales.

Su salida, así como la de Rubén Alfaro y Pilar Bernabé, abrió un hueco destacado en la cúpula que da la sensación de revolución interna en lo más alto del partido. Esta se acrecienta con el cambio sustancial que muestra a primera vista el propio organigrama. En este la principal novedad es la creación de tres vicesecretarías del cargo que anteriormente desempeñaba Bielsa con un nombre como el más destacado: el de Tania Baños, alcaldesa de la Vall d'Uixó y nueva vicesecretaria general primera además de secretaria de Agenda Urbana.

Baños, con cargo en la ejecutiva federal de Ferraz como vocal y parte de la generación de jóvenes munícipes de 2015, se convierte así en la número dos de Morant dentro del partido. En marzo fue elegida presidenta del Consell de Alcaldías, un puesto adjunto a la Secretaría General, pero el de ahora es un paso más. También sale reforzado Vicent Mascarell renombrado como vicesecretario de Organización y mostrándose como la mano derecha de Morant a nivel interno. La tercera vicesecretaría (de Política Municipal) es para José Antonio Amat, persona de confianza de Alfaro, un sector que sale reforzado de su alianza con la ministra.

La nueva ejecutiva del PSPV canta La Internacional en el final del congreso. / Eduardo Ripoll

Al margen de estas tres vicesecretarías, destaca la elección de José María Ángel, actual comisionado del Gobierno de España para la reconstrucción tras la dana, como nuevo presidente del partido. Es un puesto más honorífico que ejecutivo y en el que sustituye a Soler, quien todo apunta a que será el nuevo presidente de la provincia de Alicante. También destaca dentro de la nueva recomposición de piezas el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, otro de los munícipes jóvenes surgidos en 2015 como Baños que será el nuevo portavoz del partido relevando a Alfaro, quien aspira a liderar la provincia.

El siguiente escalón del organigrama son las nueve áreas temáticas donde también se muestran algunos de los cargos afines a Morant como la nueva responsable de Política Social, Anaïs Menguzzato o la continuidad de Maria Such al frente de Igualdad. Lo más llamativo es que ni en la cúpula ni al frente de estas áreas hay ningún cargo afín a Bielsa, una muestra de hasta qué punto ha llegado la tensión interna que no se notó en el resultado de apoyo a la ejecutiva, aprobada con el 81 % de apoyos, un punto más que hace diez meses.

Pese a que el propio Bielsa habló de "integración normalizada", algunos de sus fieles han entrado en la dirección sin cartera, bajo el apéndice de 'secretaría ejecutiva', algo que justificaron desde la dirección que es porque a los alcaldes de grandes ciudades no se les quiere cargar con materias concretas. No obstante, las aguas bajan revueltas como se evidenció en que el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, al ser llamado al escenario no acudiera a saludar a Morant, como es habitual, y sí se abrazó con Bielsa. Otro cargo próximo al líder provincial es Rafa García, que se quedó directamente fuera de la ejecutiva.