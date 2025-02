El Consell cambia la ley de l’Horta para permitir construir casas y dotaciones

El Consell aprobó ayer un nuevo decreto ley que modifica la ley de la huerta y el plan de acción territorial (PAT) de ordenación y dinamización de l’Horta de València para flexibilizar normas urbanísticas que faciliten la construcción de viviendas y dotaciones en zona de huerta degradada.

También elimina el carácter vinculante de los informes de paisaje, para «agilizar» la ejecución de infraestructuras, sobre todo hidráulicas, en l’Horta Sud, afectada por las barrancadas del 29 de octubre. Y suprime el Consell de l’Horta, el órgano de autogobierno de este paisaje agrario protegido desde 2018, además del plan de desarrollo agrario, el inventario de explotaciones agrarias profesionales y la transmisión de campos de cultivo.

El conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, justificó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell estos cambios, «previstos desde antes de las riadas», porque se han producido «manifiestas carencias y faltas de dinamización del paisaje y el territorio único de la huerta ya que sólo se ha presentado un expediente para recuperar enclavamientos degradados de l’Horta, que no se llegó a ejecutar. Y dos se presentaron fuera de plazo. La ley impulsada no ha cumplido los objetivos previstos y no ha contado con la opinión de los municipios».

Medidas urgentes

Según Martínez Mus, los cambios legales también permitirán acometer «medidas urgentes de rehabilitación y reconstrucción con actuaciones vitales que habían quedado paralizadas como el barranco del Poyo y la Saleta» y para «reconsiderar el espacio vivo y productivo de la huerta».

El conseller esquivó la pregunta sobre cuántos informes previos han impedido la ejecución de las infraestructuras hidráulicas, basándose en la ley de la huerta, argumento reiteradamente esgrimido para justificar los cambios en la ley de l’Horta. «A partir de ahora sí que no habrá informes que impidan ejecutar este tipo de obras». Aunque no aclarado cuántos de estos informes son los que, supuestamente, han frenado las actuaciones en ambos barrancos. Unos proyectos planificados desde 2007 a 2009 que, como se recordará, lograron la declaración de impacto ambiental en 2011, que se dejó caducar entre 2016 y 2017, por lo que los proyectos tuvieron que reiniciarse de cero en 2018 y, obligatoriamente, adaptarse a la normativa actual vigente.

Aunque el conseller aseguró desconocer que, por ejemplo, en la actuación prevista para conectar el barranco de la Saleta de Aldaia con el río Túria, se preveía una vía verde (que inicialmente incluía carriles para coches) diseñada por la Generalitat para la que defendía que no precisaba declaración de impacto ambiental, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras del proceso de tramitación.

Novedades en la reforma

Otras novedades incluidas en la reforma de la ley de l'Horta consiste en suprimir «el carácter vinculante de los informes de la conselleria competente en materia de paisaje en relación con las condiciones para las infraestructuras en el ámbito de la Huerta de València, dada la extraordinaria y urgente necesidad de reparar o de acometer, según los casos, determinadas infraestructuras, especialmente las hidráulicas y sus elementos asociados».

«No podría acometerse la urgente tarea de rehabilitación y reconstrucción sin antes simplificar la encorsetada normativa actual, y poner fin a las duplicidades en la organización administrativa, en aras a la eficacia y eficiencia administrativa, la cual resulta inaplazable en el actual contexto de recuperación social y económica», justifica el Consell en el decreto ley, aprobado ayer por el Consell.

Por último, a petición de la Conselleria de Agricultura, también «se suprime el consell de l’Horta de València por lo que asumirán sus competencias las conselleries competentes». Se hace «con el fin de simplificar estructuras administrativas y procedimientos, ahorrar costes y evitar duplicidades». También se eliminan de la ley los capítulos dedicados al plan de desarrollo agrario, el inventario de explotaciones agrarias profesionales y la transmisión de campos de cultivo».

Supresión de límites a las plazas de terciarios El decreto ley que modifica la ley de la huerta aprobado ayer por el Consell también suprime «los límites impuestos con carácter general a las plazas y aforo máximo de actividades terciarias autorizables (...)» Además de introducir «el uso residencial dotacional en Huerta Grado 3 (H3), medida que posibilitará contar con estas necesarias dotaciones, tanto en los municipios directamente afectados por la DANA, como en otros que también precisen soluciones frente a la emergencia habitacional.

