El Consell suprime el Consell de l'Horta y cambia la ley de protección para permitir construir viviendas y dotaciones

El Consell ha decidido suprimir el Consell de l'Horta, el órgano de autogobierno de este paisaje agrario protegido desde 2018, a través de la modificación de la ley de protección de la huerta y el plan de acción territorial de l'Horta de València con modificaciones que también prevén permitir construir viviendas y dotaciones

El conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, ha justificado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell estos cambios, "previstos desde antes de las riadas", porque se han producido "manifiestas carencias y faltas de dinamización del paisaje y el territorio único de la huerta ya que sólo se ha presentado un expediente para recuperar enclavamientos de l’Horta, que no se ejecutó. Y dos se presentaron fuera de plazo. La ley impulsada no ha cumplido los objetivos previstos y no ha contado con la opinión de los municipios".

Medidas urgentes

Según Martínez Mus, los cambios legales también permitirán acometer "medidas urgentes de rehabilitación y reconstrucción con actuaciones vitales que habían quedado paralizadas como el barranco del Poyo y la Saleta" y para "reconsiderar el espacio vivo y productivo de la huerta".

El conseller ha esquivado la pregunta sobre cuántos informes previos han impedido la ejecución de estas actuaciones. "A partir de ahora sí que no habrá informes que impidan ejecutar este tipo de obras".

Aunque no ha aclarado cuáles son los que, supuestamente, han frenado las actuaciones en ambos barrancos que, como se recordará, lograron declaración de impacto ambiental en 2011, que se dejó caducar entre 2016 y 2017. Y los proyectos tuvieron que reiniciarse de cero en 2018.

Novedades en la reforma

Entre las novedades incluidas en la reforma de la ley de l'Horta también "se suprime el consell de l’Horta de València por lo que asumirán sus competencias las conselleries competentes".

Además, ante "la urgente necesidad de iniciar la reconstrucción de las infraestructuras se suprime el carácter vinculante del informe previo de la conselleria competente en materia de paisaje en la huerta de valencia porque no se podría acometer la urgente tasca de reconstrucción y para poner fin a a las duplicidades en la eficacia administrativa. Y no hacerlo comporta no evitar el riesgo y que se abandone explotaciones agrarias".

También se suprimen límites urbanísticos y "se introduce el residencial dotacional. Para aumentar las dotaciones y frente a la emergencia residencial", surgida tras las barrancadas y riadas del 29 de Octubre.

Cambios en la ordenación y dinamización de la huerta

En cuanto al decreto que regula el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de València, el conseller de Territorio ha explicado que "se han realizado correcciones adicionales para abordar la situación generada por las inundaciones".

Además, "se clarifica el régimen jurídico de los núcleos tradicionales legalmente asentados en medio rural, y se ha introducido el uso residencial dotacional en Huerta Grado 3, tanto en los municipios directamente afectados por la riada como en otras localidades que también precisen soluciones frente a la emergencia habitacional" para poder construir viviendas y nuevas dotaciones en toda la comarca de l'Horta.











