Chivatazo en los temas de emergencia climática que entran en el examen

El pasado jueves pude acercarme un rato a la conferencia de expertos «Canvi climàtic i territori al Mediterrani Ibèric», que se celebró en uno de los salones señoriales del Centre Cultural La Nau, en pleno centro de Valencia. Desde las 10 de la mañana habían pasado por la tarima Javier Martín Vide o Ana Camarasa, entre otros expertos de primerísimo nivel. Yo llegué tarde por trabajo y cuando logré abrir la puerta de madera maciza que daba a la retaguardia del graderío, que no fue tarea fácil, encontré al ingeniero agrónomo del CSIC Jaime Martínez Valderrama con el turno de palabra, haciendo una oda a favor de las zonas rurales deprimidas y su agricultura, y en contra de los ultraprocesados. Ahí ya me ganaron hasta el final. Tras la pausa de la comida, las ponencias comenzaron con el geógrafo Fernando Valladares y un amplio equipo de investigadores hablando de turismo. «La pérdida de confort climático en el Mediterráneo es un problema, no se arregla con el traslado de turistas del verano a otras épocas del año», reflexionó el profesor de la Universidad de Alicante, desarticulando la teoría de los muchos practicistas que se empeñan en ver ventajas en el calentamiento global. «Además, acabarán viéndose afectados por el desabastecimiento de agua», esto debido a las sequías cada vez más extremas.

Perder la estacionalidad puede parecer bueno, porque la temporada óptima para disfrutar de nuestras playas y montañas se está extendiendo a la primavera y al otoño, pero lo cierto es que no simplemente se «alarga», también se sustituye. La pérdida de confort en julio y agosto por el calor excesivo puede provocar una fuga de turistas en esos meses, y a la vez su exposición a los fenómenos cada vez más extremos del entretiempo español. «El incremento de la frecuencia e intensidad de estos eventos adversos influye mucho en nuestras costas, el incremento del nivel del mar provoca cada vez una mayor erosión», advirtió Óscar Saladié, doctor en Geografía de la Universidad de Barcelona.

Tras los temporales que provocan la pérdida de arena en las playas, los consistorios maniobran rápido para reponer la normalidad, transportándola desde canteras o zonas con excedente, aunque esto apenas es una solución cortoplacista. Ante el creciente calor, la gestión es mucho más lenta y requiere de planificación, algo de lo que las administraciones muchas veces carecen. Dominic Royé, investigador del CSIC, señaló que «tan solo un 30% de las ciudades mediterráneas tienen un plan de adaptación».

Se está prestando mucha atención a la intensidad de fenómenos vinculados con las precipitaciones o el viento, como ciclones tropicales o lluvias derivadas de danas, y muy poca a otros que no producen daños tan súbitos e impactantes, como las olas de calor. Lo cierto, según Royé, es que «más de 5 millones de personas mueren anualmente en el mundo por temperaturas extremas, es el fenómeno de mayor riesgo». Mientras logramos reverdecer nuestras ciudades, facilitamos refugios climáticos y el acceso a herramientas para aminorar el impacto del calor estival, hay que mantener la guardia bien alta frente a las lluvias torrenciales. Aunque carecemos de estudios que marquen tendencias claras sobre si hay más danas, según Jorge Olcina, doctor en Geografía de la Universidad de Alicante, «sí es evidente que está habiendo más procesos de reajuste energético y eso supone más eventos extremos». El objetivo de este tipo de iniciativas, que presenta estudios de geógrafos, ingenieros y otros científicos de vanguardia, no es fustigarnos y caer en el doomismo climático, todo lo contrario. Se trata de poner nombre a los problemas que se avecinan y ponerles solución cuanto antes, con una planificación que esté a la altura de las circunstancias. Políticos de España, os lo están poniendo fácil. Aprobad.