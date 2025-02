Marta Barrachina lamenta “el menosprecio” del Gobierno a Castellón al no incluirla en las ayudas por la dana

Marta Barrachina lamenta “el menosprecio” del Gobierno a la provincia de Castellón al dejarla fuera de las ayudas por la dana. Así lo ha afirmado la presidenta de la Diputación de Castellón ante los medios de comunicación, en una comparecencia en la que también ha anunciado cuatro acciones para lograr que el Ejecutivo central incluya a la provincia en el listado de beneficiarios de las subvenciones para financiar obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras dañadas por las lluvias torrenciales del pasado noviembre.

Tal como informan desde el organismo provincial, estas declaraciones llegan en respuesta a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden del Ministerio de Política Territorial para la concesión directa de 1.745 millones de euros a los ayuntamientos de 78 municipios afectados por la dana para financiar las obras de reparación de infraestructuras dañadas. Los municipios que se recogen en el listado son de la provincia de València (75 municipios), Castilla-La Mancha (2) y Andalucía (1). Así, Barrachina ha reconocido que "es un dinero más que necesario para los municipios afectados, sobre todo en nuestra provincia vecina de Valencia”, pero lamenta que en dicha resolución no aparezca Castellón. “Nos han borrado. Nos han dejado fuera. Nos han dado la espalda”, ha apuntado.

La dirigente provincial ha mostrado su malestar porque, como ha indicado, “desde la riada han pasado ya tres meses en los que hemos recibido silencio por parte del Gobierno”. “Es vergonzoso que sigan dando la espalda a la provincia en una situación de emergencia”, ha añadido. Algo que ha calificado de “desprecio ante nuestra provincia”, que llega en un momento “en el que nuestros pueblos siguen luchando por recuperarse”. “Mientras nuestros agricultores ven cómo el agua ha arrasado su futuro, el Gobierno de España decide que Castellón no merece ayuda”, ha señalado.

Desde la Diputación, recuerdan las solicitudes enviadas en las que se especificaban los municipios de la provincia de Castellón afectados por las lluvias torrenciales acontecidas entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2024. Un número de municipios afectados que alcanza los 71. Barrachina ha asegurado que “las 71 razones han sido correctamente enviadas y recibidas en las fechas 4 de diciembre, 13 de enero y 24 de enero y la respuesta que hemos recibido ha sido el silencio. Un silencio que se ha materializado en que Castellón no aparece en las ayudas del Gobierno central”. Algunas de las poblaciones damnificadas mencionadas por la institución provincial son Tírig, Càlig, Alcalà de Xivert, Les Coves de Vinromà, Benicarló, Peñíscola, o Morella, entre otras.

"Respuesta ágil y eficaz”

La presidenta de la Diputación ha incidido en que, ante la emergencia, las administraciones provincial y autonómica “dimos la respuesta que se requería, una respuesta ágil y eficaz”. Según han explicado desde la institución, las lluvias torrenciales tuvieron un alcance importante en varias comarcas de Castellón “que han requerido impulsar las ayudas necesarias en aquellos municipios de la provincia que han sufrido daños”.

Sobre esto, Barrachina ha sostenido que desde el Consell y la Diputación “hemos trabajado mano a mano, con agilidad y compromiso, para ofrecer respuestas reales a nuestros municipios afectados” para garantizar el acceso a todos los municipios y asegurar los servicios básicos, reparando caminos rurales y depuradoras y también concediendo ayudas a los ayuntamientos para poder cubrir los gastos correspondientes a los trabajos extraordinarios vinculados a la emergencia.

En concreto, desde la Diputación de Castellón se activó, apenas diez días después del fuerte temporal, la línea de emergencias y se duplicó hasta los 400.000 euros. A ello se sumó el incremento de un 20 % la partida destinada a dar respuesta a las necesidades de los municipios en cuanto a rehabilitación de caminos, pasando de 1,1 millones a 1,3 millones de euros. En total la Diputación ha destinado 1,7 millones de euros a la reconstrucción de los municipios de la provincia.

Por parte de la Generalitat, indican, cada municipio afectado recibirá una ayuda de hasta 200.000 euros, por lo que, en total, entre ambas administraciones la inversión asciende a casi 16 millones para la reconstrucción de la provincia de Castellón. “Nosotros cumplimos con Castellón y nos preguntamos: ¿Cuándo lo hará Pedro Sánchez?”, ha incidido la dirigente provincial.

Cuatro acciones

Para exigir una respuesta “inmediata y urgente”, Marta Barrachina ha anunciado cuatro acciones. En primer lugar, va a solicitar “de manera inmediata” una reunión con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres Pérez, para transmitirle en primera persona que la provincia de Castelló "sufrió las consecuencias del fuerte temporal" y "necesita que las ayudas lleguen también desde Madrid".

En segundo lugar, la presidenta ha anunciado que el Gobierno provincial presentará una moción para ser debatida en el próximo pleno “para que el Gobierno rectifique y nuestra provincia sea atendida como merece”. Además de ello, la presidenta de la Diputación va a proponer remitir a los ayuntamientos de la provincia, sobre todo a los afectados por las lluvias torrenciales, la adhesión a un manifiesto para que refuerce la petición de la institución provincial para exigir las ayudas al Ejecutivo central.

"No dejaremos de alzar la voz y exigir que nuestra provincia sea escuchada y deje de ser ninguneada" Marta Barrachina — Presidenta de la Diputación de Castellón

En cuarto y último lugar, “si cabe la vía legal intentaremos defender a los municipios frente a este abandono”, ha informado Barrachina, quien ha añadido que “nada sería mejor noticia que recibir una rectificación y que las ayudas lleguen a la provincia de Castellón, pero mientras eso no llegue, no dejaremos de exigir y de alzar la voz”.

La dirigente provincial también ha incidido en que “parece ser que el silencio es la única respuesta que el Gobierno tiene para ofrecer a esta provincia”. Al respecto, Barrachina ha recordado que el pasado 16 de enero de 2024 solicitó reuniones con los ministros de Industria y de Transporte con el fin de elevar al máximo nivel la defensa de los sectores cerámico y del transporte, “pero aún no he recibido respuesta”. "Aunque nuestras solicitudes sigan sin respuestas no dejaremos de alzar la voz y exigir que nuestra provincia sea escuchada y deje de ser ninguneada”, ha concluído Barrachina.