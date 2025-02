La izquierda sale en tromba a denunciar las "amenazas" del Consell a los sindicatos

"Censura", "actitud fascista" o "política trumpista". Son algunos de los calificativos que diversos dirigentes de la izquierda han empleado este miércoles para definir las palabras pronunciadas el día previo por la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, quien dejó en el aire las subvenciones de la Generalitat a los sindicatos por "insultar" al president Carlos Mazón por su gestión de la dana. Los reproches han llegado desde la delegación del Gobierno, el PSPV y Compromís, donde ha habido unanimidad a la hora de considerar las declaraciones como una "amenaza" a las organizaciones sindicales, a quienes han defendido por su papel en el sistema democrático. Por su parte, la también portavoz del Ejecutivo valenciano ha insistido en sus críticas a UGT y CC OO por "romper los puentes" con la Generalitat y ha seguido sin concretar si el Consell mantendrá las ayudas en el presupuesto de 2025 que está ultimando.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha señalado que "lo que no es compatible con la democracia es la censura y la amenaza". Aludía así la socialista a las palabras de Camarero, que advirtió 24 horas antes que esos "insultos gruesos" que denuncia de los sindicatos a Mazón "no son compatibles" con las ayudas públicas. Esas descalificaciones de las que hablaba la portavoz se produjeron durante el congreso del PSPV del pasado fin de semana, en el que el secretario general de UGT, Ismael Sáez, llamó "caradura" al jefe del Consell.

Bernabé ha lamentado que el PP pretenda asignar subvenciones "a golpe de aplausómetro". "¿En serio? ¿Vamos ahora a redactar las ayudas y las subvenciones a las entidades a golpe de aplausómetro? ¿El que más me aplauda más se lleva? Esto es muy grave", ha reflexionado la delegada del Gobierno, quien ha defendido las "décadas y décadas de reconocimiento, de lucha social por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras" que acumulan los sindicatos. "No sé si es que ahora van a redactar las convocatorias de ayudas a golpe de aplausómetro o que nos hemos dedicado a ser ya el gobierno más ultra de todos los ultras que podía haber" y que "ahora, si no estás conmigo, no te llevas la subvención".

El PSPV habla de "fascismo"

El síndic del PSPV, José Muñoz, también se ha referido este miércoles a las "amenazas" de la vicepresidenta Camarero a los sindicatos, que ha tildado de “actitudes fascistas”. El portavoz socialista en las Corts ha indicado que “fascismo es condicionar las ayudas públicas a las que tienen derecho los sindicatos y las organizaciones empresariales a la libertad de expresión”.

Además, Muñoz ha apuntado que "los sindicatos no dicen nada distinto a lo que dice la sociedad valenciana" en las repetidas manifestaciones contra Mazón, por lo que ha pedido al president "bajar a la calle" para "ver como los valencianos dicen lo mismo que los sindicatos, que es un president caradura y que debe dimitir”.

Compromís lo vincula al 'trumpismo'

Desde Compromís, su síndica adjunta en las Corts, Isaura Navarro, ha criticado que Camarero "está haciendo política desde el trumpismo, y lo que faltaba era que amenazara a los sindicatos por decir la verdad sobre lo que pasó el 29 de octubre. Los sindicatos lo que están haciendo es cuestionar la falta de profesionalidad y la ineptitud tan grave del Consell de Mazón, que puso en peligro a los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad en un día en el que la gente iba a trabajar sin haber recibido ningún aviso", ha manifestado Navarro.

La diputada de Compromís ha defendido la tarea de los sindicatos en esta emergencia, recordando que "los sindicatos han ejercido su responsabilidad constitucional representando a la gente trabajadora y denunciando la inacción del Consell, que provocó un riesgo innecesario para muchas personas. Es lamentable que en lugar de asumir responsabilidades, Camarero haya optado para amenazar a los sindicatos e intentar silenciar la verdad. Una vez más, el Partido Popular pone en juego la democracia. Forma parte fundamental de nuestra democracia tener sindicatos que libremente puedan opinar y cuestionar la inefable gestión del Partido Popular en la dana".