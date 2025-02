Los fichajes de Mazón para la dana sitúan a la Generalitat como única responsable de las decisiones del día D

Un órgano colegiado es aquel compuesto por varias personas o entidades diferenciadas y que deben alcanzar acuerdos para poder actuar. Y el Cecopi no lo es, pues según establece la legislación valenciana se trata de un órgano cuyo mando único lo ostenta una sola administración, en este caso la Generalitat por no haber decretado nunca la situación 3 de emergencia por la dana, nivel en el que el Estado asumiría la dirección de la emergencia pero que el president Carlos Mazón nunca llegó a declarar. Por debajo de ese mando único hay un comité de dirección donde sí coexisten Consell y Ejecutivo central, pero siempre supeditado a las decisiones de esa autoridad única.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, aseguró aun así el martes que es “colegiado” y sus decisiones “no son unilaterales”, en un intento de socializar con el Gobierno las responsabilidades de las decisiones adoptadas la tarde del 29 de octubre. Entre otras, el envío del SMS de alerta a las 20.12 horas cuando el agua ya había inundado media Valencia, un aspecto por el que ya está preguntando la justicia y que está en el fondo de la polémica. Ayer trató de matizar sus palabras, pero insistiendo en que las decisiones son “colegiadas”.

La número 2 de Carlos Mazón en la Generalitat fue corregida por miembros de su propio gobierno. Y no dos cargos cualesquiera, sino precisamente por los dos fichajes del ‘president’ de cara a la remodelación que impulsó en el Consell por la dana: el vicepresidente segundo y conseller para la recuperación, el militar retirado Francisco Gan Pampols; y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Dos perfiles experimentados en el ámbito de las emergencias y conocedores del funcionamiento de la administración y que situaron, aunque sin explicitarlo, a la Generalitat como la única responsable de esas decisiones del día D.

"La decisión al final es única"

El vicepresidente volvió a ser el más claro y preguntado sobre si el Cecopi es o no un órgano colegiado, explicó: “El Cecopi tiene dos codirectores (Generalitat y Gobierno) y un mando único. El codirector es corresponsable, pero eso no significa que sea un órgano colegiado, no significa colegiar la decisión. La decisión al final es única”, dijo. Cabe recordar que Gan ya defendió hace semanas que la “autoridad única” en el Cecopi es el gobierno valenciano, por lo que es evidente que atribuye esa responsabilidad a la Generalitat. En todo caso, evitó mojarse sobre quién ordenó el envío del mensaje masivo en base a esta normativa.

“El Cecopi tiene dos codirectores y un mando único. El codirector es corresponsable, pero eso no significa que sea un órgano colegiado, no significa colegiar la decisión. La decisión al final es única” Francisco Gan Pampols — Vicepresidente y conseller para la recuperación

Valderrama, por su parte, aseguró que el Cecopi “no puede ser colegiado” puesto que es de “naturaleza temporal”. El titular de Emergencias, que ya reconoció este extremo en una carta remitida al Gobierno explicando por qué no se grabaron las reuniones ni se levantaron actas, trató de excusar a Camarero alegando que la vicepresidenta se refirió al “comité de dirección”, que “sí toma decisiones colegiadas”.

Pradas, "mando único" según la ley

El Plan Territorial de Emergencias de la C. Valenciana señala efectivamente que ese comité de dirección está integrado por el titular de la conselleria de Emergencias (Salomé Pradas el día de la dana) y por el delegado o subdelegado del Gobierno, en este caso Pilar Bernabé. Sin embargo, añade que “corresponderá a la Generalitat la dirección del plan en fase de preemergencia y emergencias de situación 0, 1 y 2”. Igualmente, la ley autonómica de Protección Civil define a la Generalitat como el “órgano superior de dirección y coordinación de protección civil en la Comunitat Valenciana” y atribuye al “conseller competente en esta materia, la citada Pradas, como el “mando único de las Emergencias”.