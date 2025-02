El viejo PP de Camps llama a la puerta de Mazón

Era un día de fútbol, con un vibrante Valencia-Barça a pocos metros, pero en el antiguo Astoria, a un paso del Ayuntamiento, a medio paso de la nueva sede del PP de Carlos Mazón, se habló de martirio y redención. “Valió la pena el sufrimiento, no perder la ilusión”. Con este mensaje comenzaba Paco Camps, expresident de la Generalitat, la presentación su primer libro, escrito por Javier Más: “Reenfocando España”, en una tarde que se convirtió en una especie de un viaje al pasado.

Los asistentes a la presentación del libro de Francisco Camps en un hotel de València / M. Á. Montesinos

El espacio tenía simbolismo: en ese hotel leyó su primera conferencia, ‘Valencianizar España’, como candidato a la presidencia de la Generalitat, hace más de dos décadas. Camps lo dejó caer, lo recordó, como quien no quiere la cosa. Y durante más de dos horas, quedó claro, por lo que Camps insinuó y por lo que explicitaron los asistentes, que Camps y el campsismo se resisten a desaparecer de la primera línea, incomode a quien incomode en el actual partido.

¿Está pensando en volver a liderar el PP de la Comunitat Valenciana? El expresident no responde claro, pero responde: “Mi ambición es el PP. No sé cómo se enfocará, ya pensaremos cómo hacerlo, pero mi ambición es el PP. El PP tiene que volver a ser el partido que yo he conocido. Y trabajaré para que así sea. Cuando más fuerte es el PPCV, más fuerte es la C. Valenciana y España. No tengo otra tarea personal más importante que trabajar para el presente y el futuro del partido, y eso lo estoy comentando con una cantidad importante de gente que piensa igual que yo. Vamos a hacer fuerte de nuevo el PP”, señaló a la prensa antes del acto.

Congresos a la vista

¿Habrá candidatura campsista en el próximo congreso regional del partido? “De momento lo que estamos haciendo es trabajar, trabajar, trabajar, recuperando el ánimo, la fuerza y la ilusión de lo que ha sido el PP a lo largo de tantos años de mayorías absolutas, el PP tiene la obligación de ganar por mayoría absoluta. Independientemente de que existan otros movimientos políticos, tenemos que recuperar los 1,2, 1,3 millones de votantes. No tengo otra tarea más importante que recuperarlos”.

Hay nostalgia de 2008, “cuando éramos una comunidad envidiada”, dijo, ya en la presentación, y Camps caminaba sobre las aguas del PP español. El expresident (dana al margen, de la que echa todas las culpas al Gobierno y exonera a Mazón, cuyo nombre flotó por momentos pero no se mencionó) ve la situación actual dentro de un ciclo de declive del PP, como si no hubiera existido la fragmentación política a izquierda, y también, a derecha, como si los suyos no estuvieran gobernando todas las instituciones: “El partido ha sufrido una primera división del voto en el 15 y otra en el 19”, dice respecto al 1,25 millones de votos que recibió en 2011 y que aún no han regresado al actual PP.

Camps no camina solo. Este jueves noche congregó a más 300 altos cargos y militantes de su tiempo, pero ninguno con nómina que dependa del PP actual. Allí se vio a históricos del PP y de las páginas de tribunales de los últimos 15 años, como Carlos Fabra, extodo del PP de Castelló, junto a su vicepresidente Francisco Martínez; Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante; exconselleras como Trini Miró, Belén Juste o Alicia de Miguel; exalcaldes como Juan José Medina o Emilio Llopis (guardia pretoriana de Alfonso Rus), Vicente Ibor, o Lorenzo Agustí, muy activo en la movilización del viejo campsismo; también exconcejales como María Jesús Puchalt, Alfonso Novo, o exaltos cargos como Josep Maria Felip. También Vicente Garrido, del Consell Jurídic Consultiu o Enric Esteve, de Lo Rat Penat. Mucho veterando de la ciudad. Familiares del recordado Pedro Agramunt y por supuesto la familia del expresident.

"Todo esto lo tiene que liderar Paco"

Y la mayoría de ellos tiene ganas de recuperar la voz. “El partido está hecho unos zorros”, decía una mujer desde el público, al final del acto. Los más cercanos, los de Valencia y sus comarcas, llevan meses realizando encuentros y comidas en Castelló y Alicante. Quieren ser escuchados en el próximo congreso regional. “Todo eso tiene que liderarlo Paco”, señala un veterano de la dirección provincial de Valencia. Se sienten apartados en un partido que se ha volcado hacia Alicante.

Dos de esos 'apartados', en primera fila, pidieron a Camps ese paso al frente. Sonia Castedo, con sutileza: “Tengo claro que no te vas a rendir. Pero me gustaría saber si vas a seguir luchando. En la política de antes había honestidad, trabajo y seriedad. Sería importante poder a volver a presumir de una comunidad seria donde pueda volver a reinar”. Carlos Fabra, con brocha gorda: "¿Vas a estar dispuesto a encabezar la lucha por la presidencia del PP?". El público se remueve expectante y jaleando.

“Hay que saber que paso dar en cada momento”, responde el expresident, que sigue dominando el lenguaje palaciego. “Vamos dando pasos serios y sólidos. Cuando más pasos y más serios sean más capacidad de poder hacer realidad nuestro sueño: que el PP vuelva a ser el gran partido de los valencianos. Dios dirá”.

Jamás daría un paso que dañara al PP, dice. Pero reconoce que lleva meses viajando por pueblos y comarcas, hablando con viejos militantes que se han distanciado, formando “una gran asamblea”, dijo, que ya tiene a 300 exalcaldes o concejales. “Tengo claro que tengo un papel y Dios dirá cómo va creciendo de tamaño”.

Y así termina el acto-mitin-homenaje-presentación de libro de este “tipo honesto y honorable”. Así se presentó y así terminó, con todos en pie, como en los viejos tiempos, al grito de “presidente, presidente”.