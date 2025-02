Bielsa se rodea de alcaldes en su estreno como "candidato de la militancia"

Carlos Fernández Bielsa ha convertido este viernes del pistoletazo de salida de la carrera por el control del PSPV de la provincia de Valencia en una exhibición de fuerza con un lleno total en el primer acto. El actual secretario provincial se ha rodeado de una treintena de alcaldes de los socialistas y dirigentes comarcales para lanzar su candidatura a la reelección erigiéndose en el "candidato de la militancia", palabra más repetida, y apelar a la "épica" frente al aparato autonómico que encabeza Diana Morant a la que, no obstante, ha señalado como "próxima presidenta de la Generalitat".

La imagen del salón de actos de la Facultad de Filología de la Universitat de València llena, con cerca de medio millar de personas y decenas quedándose fuera, supone un primer golpe anímico de Bielsa y los suyos. Más después de un congreso, el del pasado fin de semana, complicado para el también alcalde de Mislata en el que se hizo evidente la ruptura con la dirección 'de país'. Días después, el primer acto de campaña le sirve al dirigente socialista de revulsivo para el que se prevé que será un mes intenso y donde el choque con la cúpula del PSPV forma parte del relato.

Bielsa se ha mostrado "muy agradecido y emocionado" ante la convocatoria que, según ha indicado, ha "desbordado nuestras previsiones". De hecho, ha tenido que salir con el micrófono para dedicar unas palabras a las decenas de personas que se han quedado en las puertas. "Vamos a demostrar que somos un partido unido y fuerte y que la militancia tiene la palabra", ha asegurado el dirigente socialista antes del acto bajo el lema del proyecto: "Futur com-partit" junto al de 'La força de la militància' que ya utilizó en la precandidatura a dirigir el partido hace un año.

Bielsa saluda desde el escenario junto al alcalde de Silla, Vicent Zaragozá. / Francisco Calabuig

“Este partido es tan apasionadamente libre que quien diga que alguien ha decidido que Bielsa no puede seguir no conoce a las bases del PSPV”, ha expresado el propio candidato. Es una referencia velada hacia la otra candidatura, la que encabeza Robert Raga (que se presenta este sábado), y de la que señalan que está impulsada por el círculo de confianza de Morant para apartar a Bielsa y los suyos. De ahí la incidencia en los mensajes sobre la militancia "soberana" que tiene "la palabra" o la petición de un partido "de agrupaciones y no de despachos”.

Mata, Gaspar y alcaldes

La dicotomía entre el aspirante de la dirección y el de las bases trata de reeditar el duelo que impulsó a Pedro Sánchez en las primarias de 2017 frente a Susana Díaz. La mención más clara la ha hecho Míchel Montaner, diputado en las Corts y exalcalde de Xirivella, quien ha comparado directamente aquella contienda con la actual. "Vamos a revivir lo que pasó en Xirivella al poner la militancia en el centro", ha remarcado, en referencia al primer acto de Sánchez para reconquistar la secretaría general. No obstante, en esta ocasión, Bielsa ha defendido a Morant como la "futura presidenta de la Generalitat".

Pero más que en las palabras, el principal mensaje del líder provincial ha estado en la compañía. No es solo la sala llena, es de quién. Bielsa ha estado arropado por nombres propios como Toni Gaspar, expresidente de la diputación, o Manolo Mata, exvicesecretario general del PSPV así como la mitad de los secretarios comarcales de la provincia (de l'Horta Nord, de Requena-Utiel o de la Ribera Alta, entre otros) y alcaldes, hasta una treintena, según fuentes de su equipo, un tercio los que tiene el partido en la provincia.

Bielsa se abraza con Manolo Mata en el acto de presentación de su candidatura. / Francisco Calabuig

Entre otros, por simbolismo y volumen de agrupación, el de Paterna, Juan Antonio Sagredo; el de Burjassot, Rafa García; el de Almussafes, Toni González; el de Sagunt, Darío Moreno, o las alcaldesas de Paiporta, Benetússer y Catarroja, Maribel Albalat, Eva Sanz y Lorena Silvent. Desde la tribuna, Silvent ha destacado el apoyo de Bielsa durante la dana, mención que ha provocado los cánticos de "Mazón, dimisión". "Eres la persona que nuestro partido necesita", le ha señalado la munícipe a Bielsa.

Previamente ha sido Moreno quien ha reivindicado que esta candidatura es "la de la unidad" al partir de "distintas sensibilidades". También ha intervenido Ana Morell, concejala de Oliva, representante de la Safor, una comarca en el equipo de Bielsa admiten como complicada por el arraigo de la dirección autonómica (tanto Morant como el secretario de Organización, Vicent Mascarell, son de Gandia).

"Me presento porque tenemos equipo, ideas y proyecto y vamos a tener un PSPV ganador y valiente", ha señalado Bielsa quien ha concluido con una llamada a votar el 2 de marzo "con ilusión y orgullo". No obstante, el mensaje más importante no ha estado en las palabras sino en el valor de la imagen. Porque para eso sirven los actos de presentación, como un primer evento para medirse y contar soldados más que necesarios ante la batalla que se avecina y que este viernes ha tenido su salida.