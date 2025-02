La contratación de asesores condiciona la batalla provincial del PSPV

La batalla provincial del PSPV entre los dos aspirantes (difícilmente habrá un tercero en discordia), Carlos Fernández Bielsa, actual líder en este territorio, y Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria, ya tiene su retórica. El primero apela a las bases frente a la nomenklatura y reivindica el trabajo hecho. Los próximos al segundo reclaman alinear la estructura provincial con el proyecto de Diana Morant y guiño a las comarcas. Pero entre los fuegos verbales y los roces acumulados en el último año hay elementos tan tangibles como el nombramiento de asesores.

La contratación de "cargos eventuales" es tanto arma como elemento subyacente en la disputa interna. No es, ni mucho menos, el motivo principal del conflicto, mucho más profundo y con meses de recorrido. No obstante, es un factor añadido. Porque los puestos de asesor son sueldos que permiten tener cargos 'liberados', representantes con dedicación exclusiva a actividades políticas; por lo que quién los elija es un asunto que provoca no pocas tensiones internas y que con los procesos congresuales de los socialistas se han puesto encima de la mesa.

El mayor cambio se da en los estatutos del PSPV. Tal y como ha avanzado Valenciaplaza, durante el XV congreso de los socialistas valencianos se aprobó una enmienda que modifica las normas internas de la formación y regula la contratación de asesores en "estructuras supramunicipales". "En aquellas estructuras supramunicipales la designación de los cargos eventuales se llevarán a cabo de común acuerdo entre el órgano competente y la CEN (la Comisión Ejecutiva Nacional, la llamada 'ejecutiva de país). En caso de discrepancia o desacuerdo resolverá la Comisión Ejecutiva Federal", señala el texto.

Pleno de la Diputación de Valencia, en una imagen de archivo. / Abulaila

Esto significa que a la hora de contratar asesores en entidades como las diputaciones o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias debe haber un acuerdo entre el grupo socialista de esta institución y la dirección autonómica que encabeza Diana Morant. En caso de no haberlo, según señala el texto aprobado por unanimidad en una de las comisiones del fin de semana, será Ferraz (la Comisión Ejecutiva Federal) la que acabará mediando y tomando la decisión que corresponda.

Reproches velados

Se da la coincidencia de que tanto Bielsa como Raga son los portavoces socialistas en la Diputación de Valencia y la FVMP. Entre ambas hay 21 personas contratadas como asesores: 13 en la corporación provincial y 8 en la federación. A ello se añaden los que están contratados en la Diputación de Alicante (cuatro) y en la de Castellón (tres), donde, sin embargo, no parece que vaya a haber choque interno y que tanto Rubén Alfaro como Samuel Falomir se impondrán sin rivales, el primer estrenándose en el cargo y el segundo siendo reelegido.

Este cambio en los estatutos afectará a las nuevas designaciones, que deberán contar con el visto bueno de la dirección autonómica, y podría ser un elemento más dentro de la batalla provincial de Valencia. Precisamente esos sueldos son, en muchas ocasiones, una de las posibles armas con las que las distintas candidaturas tratan de ganarse favores internos en este tipo de procesos orgánicos, más cuando apenas existen divergencias ideológicas destacadas, por lo que contar con la sintonía de la dirección 'de país' se podría considerar una ventaja.

"Pistoletazo de salida"

En el caso de Valencia, además, esta diputación es donde más eventuales dispondría el partido. En ella actualmente hay varios cargos orgánicos del partido contratados, principalmente secretarios comarcales como el de Utiel-Requena, la Serranía, l'Horta Nord o la Ribera Alta. La sola mención genera acusaciones cruzadas en ambos bandos y lo que para unos supone una forma de representar a los territorios sobre los que gestiona esta institución, para otros evidencia ese intento de lograr apoyos internos.

El asunto de los asesores es solo un ingrediente más dentro del cóctel del proceso provincial que este viernes tendrá el primer acto, el "pistoletazo de salida". Será el que protagonice Bielsa, inmediatamente después de que el comité provincial convoque oficialmente el congreso, en el que dará a conocer su proyecto que este jueves en un vídeo definió "de unidad, de progreso y con identidad propia". Unas horas después, el sábado, llegará el turno de Robert Raga. Quiénes acudan será un primer indicativo de la posibilidad

