Educación retirará los materiales didácticos en valenciano de la RACV para reponerlos por otros correctos. Así lo confirman fuentes del departamento de Campanar, que aseguran que se ha mandado una carta a todos los centros pidiendo que retiren el material defectuoso, además de una orden a la empresa en la misma línea.

La polémica surge la semana pasada, cuando varios colegios recibieron materiales didácticos escritos con las normas de la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV). Se trata de materiales de lingüística para primer ciclo de Infantil (3 años).

En concreto se trata de "autodictados", un juego que consiste en coger una imagen de -por ejemplo- un coche, y situarla con las palabras correspondientes en castellano y valenciano, para comenzar a aprender algunos vocablos. El problema, según denunciaron varios colegios, es que las palabras en valenciano están repletas de faltas de ortografía siguiendo las normas ortográficas inventadas por la secesionista RACV.

Así, coche es "coche", reloj es "rellonge", niña es "chiqueta", cuadro es "queadro" o médico es "mege". Conselleria de Educación dijo que se trata de un lote "defectuoso". "La muestra que nos enseñó la empresa era íntegramente en Castellano, la revisamos y estaba bien".

Normas del Puig y Vox

La legitimación de las normas de la RACV ha sido una constante desde que PP y Vox llegaron al Consell, abriendo la puerta al valenciano no normativo tras 22 años de consenso. La primera polémica llegó por un tuit de la Conselleria de Agricultura (entonces en manos de Vox) repleto de faltas de ortografía en agosto de 2023, a penas unos meses más tarde de comenzar la legislatura.

La presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox) recordó que "el auténtico valenciano es el de las normas del Puig" , en referencia a las normas ortográficas inventadas por la secesionista RACV (Real Acadèmia de Cultura Valenciana) en 1979.

Unas normas ortográficas que incumplen el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana y que fueron avaladas después por el conseller de Educación, José Antonio Rovira, de quien depende la dirección general de Política Lingüística de la Generalitat. Rovira aseguró sobre el uso de esta normativa alegal de las normas del Puig que "cada uno que utilice el valenciano que estime conveniente. Si todo es valenciano".

"La academia no tiene la verdad absoluta"

Aunque advertido de que incumplía el Estatut, José Antonio Rovira respondió: "No soy un experto en cuestiones lingúïsticas. Soc d’Alacant". El titular de Educación incluso aseguró sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la autoridad lingüística valenciana: "No creo que la academia tenga la verdad absoluta como no la tiene nadie".

Tras el revuelo creado por esta insumisión lingüística de Vox, la presidenta de las Corts escribió otro tuit, íntegramente en castellano, en el que compartía una noticia sobre el cuestionamiento del Consell de Mazón al valenciano normativo. En él aseguraba: "¿Alguien tiene alguna duda de que si Vox no estuviera en el gobierno valenciano este debate no se habría abierto? Vox es totalmente necesario, solo con su llegada se empieza a cuestionar lo que Vox (sic) tiene muy claro, el valenciano no es catalán y el auténtico valenciano es el de las #NormasDelPuig. Algunos no lo tenían tan claro, pero vox (sic) hace su trabajo", señalaba. A los pocos minutos, la presidenta de las Corts compartía también la traducción de su texto a un valenciano no normativo y con faltas de ortografía por parte del diputado autonómico de Vox, Jesús Albiol.

Suscríbete para seguir leyendo