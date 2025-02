La izquierda carga contra Mazón por "ocultar" la verdad a la jueza de la dana

Más allá del debate sobre si el poder judicial y el político son independientes (Montesquieu dixit), es ineludible que las decisiones de uno le afectan al otro. Ha ocurrido este viernes con el requerimiento de la jueza de Catarroja al Consell de que remita la información de quién tomó la decisión de enviar el SMS del sistema ES Alert el pasado 29 de octubre, una nueva petición, tras no responder ante el primer cuestionamiento, ante el que la izquierda ha cargado directamente contra Carlos Mazón al considerar que está "ocultando" información relevante del día D.

En este sentido, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha lamentado que el PP y Mazón estén "buscando el camino de la ocultación de la verdad”, y ha indicado que esta "siempre florece”: “Lo hemos visto tradicionalmente y especialmente aquí en la Comunitat valenciana con el accidente de metro”, ha añadido. Para los socialistas esta "ocultación" de Mazón "nos dice dos cosas: que quiere eximirse de cualquier tipo de responsabilidad y que sabe que actuaron mal”.

Asimismo, Muñoz ha querido recordar que las competencias exclusivas en materia de Emergencias son de la Conselleria de Emergencias (el día 29 de octubre estaba bajo el paraguas de la Conselleria de Justicia) y, por lo tanto, “de la Generalitat”: “Claro que la ciudadanía no apreció el riesgo que tenía, porque Carlos Mazón fue el primero que le quitó responsabilidad e importancia a esta cuestión, es más, se fue a comer con total tranquilidad”.

Reunión del Cecopi en la madrugada del día 29 al 30 de octubre, tras la dana. / Levante-EMV

Con un refrán ha opinado Joan Baldoví, síndic de Compromís, sobre esta situación. "Quien algo esconde, algo teme y quien algo teme, algo debe", ha señalado el portavoz valencianista al tiempo que ha cargado contra el 'president' acusándole de "intentar confundir". "Han pasado 100 días y hay muchas cosas que no sabemos, cosas que no se han contestado como dónde estaba, por qué llegó tarde (el 29 de octubre al Cecopi) o quién dio la orden", ha expresado Baldoví.

"Insulto a la memoria"

Para el síndic valencianista ha considerado que esta falta de respuestas son "un insulto a la memoria de todas las víctimas" y muestra "una negligencia gravísima" ante la que le ha pedido directamente a Mazón que "conteste de una vez por todas de manera clara y sin subterfugios". "Todo el mundo ha de dar toda la información", ha añadido sobre la petición de información a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Hacia esta ha apuntado el síndic de Vox, José María Llanos, tratando de alejar cualquier señalamiento contra Mazón, del que ya no es socio de gobierno, pero sí que es aliado habitual en las Corts. Así, tras indicar como un asunto normal que la jueza recabe "toda la información necesaria" sobre la gestión de la Generalitat el 29-O para saber "si hay causa penal o no", también solicitará "la documentación necesaria a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el apagón informativo de 2 horas y media". "Evidentemente, hubo falta de información y no se informó ni notificó que se abría la Puerta de Forata o el incremento del barranco del Poyo”, ha reiterado Llanos.