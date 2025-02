Todo igual, ¿en serio?

Ante la reconstrucción de todo lo que se llevó la DANA, estamos en unas circunstancias llenas de contradicciones. Es lógico luchar por volver a verlo todo como estaba, volver a poner las mismas carreteras, las mismas vías, e incluso reconstruir las casas como antes de que todo pasara. Incluso hay quien cree que debemos volver a hacer los garajes en los sótanos, como si jamás se volvieran a inundar. Los que piensan esto creen que será suficiente con cumplir los mantras de "limpiar" los lechos, hacer presas y derivar barrancos al nuevo cauce del Turia. Pero no, no será suficiente con hacer todas esas cosas si no hacemos un replanteamiento general de lo que es construir en zona inundable. Deberíamos pensar en permeabilizar infraestructuras, en no construir garajes en los sótanos, en desarrollar un sistema público de transporte metropolitano. Una alternativa radical es no volver a construir en zonas inundables, pero eso no es realista. Lo que está claro es que igual no lo podemos hacer.