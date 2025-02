Raga presenta una candidatura «leal» a Morant arropado por las comarcas

La pugna en el PSPV por liderar la provincia de Valencia no ha hecho más que comenzar. La presentación de la candidatura de Robert Raga, aspirante a secretario provincial, dio buena cuenta de ello al congregar a medio millar de militantes, simpatizantes y cargos orgánicos e institucionales de todos los niveles y comarcas, eje central de su programa, que se ha materializado con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de grandes municipios de toda la provincia.

Lo hizo ayer sábado en el auditorio de UGT-PV, un día después de que el actual secretario y aspirante a la reelección, Carlos Fernández Bielsa, hiciera lo propio, con otros tantos alcaldes y referentes del socialismo. La batalla por el relato también se ha trasladado a este proceso de primarias, que tendrá su desenlace el día 2 de marzo. «Cada militante votará y, quien gane, que espero ser yo, tendrá el apoyo de todos para remar juntos por la unidad del partido y por el progreso», dijo Raga a su llegada a la sede sindical. «Carlos ha hecho lo que ha podido, y yo me presento con humildad, porque me lo pidió mi agrupación y respetando los tiempos después del Congreso, guardando los tiempos y las formas», matizó.

Con respeto pero con más contundencia de la habitual, Raga explicó a un auditorio que no dejó de jalearle desde que entró, que su proyecto va de abajo hacia arriba. Se posicionó con «los afiliados que pegan carteles, la gente de las comarcas, las agrupaciones locales, los alcaldes y alcaldesas» y, sobre todo, hizo especial hincapié en todos aquellos socialistas que hoy están en la oposición. «Ahí es donde tiene que estar la provincia, en ayudar a todos y todas para recuperar la Diputación de Valencia y la Generalitat».

Raga rodeado por G. Luján, B. Nofuentes, J. Mayor, C. Mora, R. Cerdà, J.M.Prieto, M. Such, P.A.Chordá, L. Romero, J. Ros y C. Martínez, ayer. / AS

El alcalde de Riba-roja aboga porque la secretaría provincial sea «un instrumento» y no un fin en sí mismo, con el objetivo de que la secretaria general y ministra, Diana Morant, sea presidenta en 2027. Para ello, Raga subrayó que su proyecto está «alejado de personalismos», en una clara alusión a la candidatura de Bielsa, que no faltaron no ya en su discurso, sino en el de todos los socialistas que participaron en el acto.

«Ganar todos»

Precisamente fue la eurodiputada Sandra Gómez quien más directa se mostró con el apoyo a Raga, a quien calificó de «leal» al proyecto socialista. «De eso van unas primarias, de ganar todos y no uno mismo», dijo la ex vicealcaldesa de València. «Robert es una persona por la que merece la pena luchar, que sufre en las derrotas y se alegra en las victorias, que no cae en los individualismos ni las estrategias personales y por eso pido todo el apoyo a su candidatura», zanjó Gómez desde Bruselas.

Robert Raga presenta su candidatura al PSPV de la provincia de Valencia / Fernando Bustamante

Como ella, el resto de concejales de València apoyó a Raga. Borja Sanjuan, Maite Ibáñez o María Pérez participaron en el acto, que contó con una escasa representación del ‘aparato’ socialista pese a ser Raga el candidato de Morant. La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, no asistió al acto, pero sí todo su equipo, como también José Muñoz, Miquel Soler o el exconseller Vicent Soler, además de las diputadas Mercedes Caballero o Rosa Peris.

En la batalla por los apoyos de las alcaldías, Bielsa congregó a medio centenar de munícipes en su presentación del viernes. En la de Raga se percibieron menos, pero tal vez con mayor simbolismo por el alcance territorial que tiene su candidatura, con los principales alcaldes y alcaldesas de la mayoría de las comarcas de la provincia.

Así, llegó escoltado por Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva (la Costera), José Manuel Prieto, alcalde de Gandia (la Safor) y Jordi Mayor, de Cullera (la Ribera). Por la Hoya de Buñol asistió José Morell, alcalde de Cheste, así como la alcaldesa de Benissanó y presidenta de la Mancomunidad del Camp de Túria, Amparo Navarro, junto a Pere Antoni Chordá, alcalde de Canet d’En Berenguer (Camp de Morvedre). Fue l’Horta Sud quien más representación aportó, con la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, y la exalcaldesa Carmen Martínez, Guillermo Luján, de Aldaia, el exalcalde de Torrent, Jesús Ros, y de Picanya, con Pep Almenar, que también tomó la palabra durante el acto para recordar que los socialistas valencianos deben estar fuertes para seguir apoyando a Pedro Sánchez en Moncloa.

Apoyo en la reconstrucción

Para devolver ese apoyo en Valencia, Raga anunció que a partir del lunes recorrerá las comarcas para presentar su proyecto. Empezará en el Camp de Morvedre, en Gilet, cuyo alcalde Salvador Costa también le ha mostrado su apoyo. Rodará hasta el 2 de marzo, cuando las urnas decidan al próximo secretario provincial, uno que deberá tener en su agenda la reconstrucción tras la dana, que también vertebró el acto entre gritos de «Mazón dimisión» y recuerdo a las víctimas. A los municipios afectados, Raga recuerda: «El respeto por encima de todo, estaremos con todos los alcaldes y alcaldesas afectados».