La consulta para elegir lengua en los colegios empezará el 25 de febrero

La consulta sobre la elección de la lengua base en los colegios de la Comunitat Valenciana ya tiene fecha: será entre el 25 de febrero y el 4 de marzo cuando las familias deberán decidir si quieren que sus hijos tengan el castellano o el valenciano como lengua preferente con mayor peso en la enseñanza. Así viene recogido este lunes en la orden de la Conselleria de Educación publicada en el DOGV donde pone fecha a una cuestión que varias asociaciones de padres y madres así como sindicatos han pedido paralizar.

Según consta en el Diari Oficial, el método de votación será a partir de la web de la Secretaría Digital (https://portal.edu.gva.es/consulta/, web que en estos momentos señala que estará disponible "próximammente"). Para poder participar en la consulta, la conselleria remitirá una hoja informativa con la ficha de los datos del alumnado y las familias deberán comprobar si estos datos son correctos.

Así, el censo provisional se publicará el 17 de febrero y el 21 se hará el definitivo. Cuatro días después, a las 9 de la mañana, se abrirá la consulta que estará disponible hasta las 14 horas del 4 de marzo, esto es, dos semanas. Podrá participar en la consulta para elegir la lengua base para cada uno de los hijos matriculados en el centro. Será suficiente con que vote un representante legal por cada hijo.

La consulta forma parte de la ley que impulsaron en junio de 2024 PP y Vox en las Corts bajo el nombre de Libertad educativa y que supone la derogación del anterior modelo de plurilingüismo del Botànic. Esta modificación supone pasar de un modelo con un peso casi equitativo entre las tres lenguas a un sistema similar al de líneas anterior donde una de las dos lenguas tiene un mayor peso en las horas lectivas.

La ley establece que si hay más de un 25 % de familias que desean dar clase en una de las dos lenguas se deberá crear una línea (una clase) para ello, aunque esto genera dudas de cómo se aplicará en localidades con pocos alumnos. Si no hay alumnado suficiente para hacer dos aulas, se dará clase en base a lo que vote la mayoría. La idea, sin embargo, es dar "libertad educativa" a las familias para que sus hijos den clase en la lengua que deseen (siempre respetando unos porcentajes para la lengua cooficial), y que pueda haber centros con 1º A que de clase en castellano y un 1º B que lo haga en valenciano, por poner un ejemplo.

Críticas de la izquierda

La convocatoria de la consulta ha provocado las críticas de la izquierda. "Estamos ante una consulta que es un ataque al valenciano por parte de Carlos Mazón quien aunque ya no gobierno con la ultraderecha sigue aplicando la agenda ultra", ha señalado el portavoz de educación del PSPV en las Corts, José Luis Lorenz, quien ha indicado que con esta propuesta los directores "ya no tendrán en cuenta criterios pedagógicos a la hora de hacer grupos sino que primará la elección de una lengua frente a la elección pedagógica".

También ha cargado contra esta el portavoz educativo de Compromís, Gerard Fullana, quien ha lamentado que la consulta "no tiene nada a ver con la libertad educativa". "Lo que se pretende es que una parte del alumnado no aprenda una de las dos lenguas oficiales y habrá decenas de miles de familias que no tendrán la opción elegida, mayoritariamente las familias que eligen enseñanza en valenciano", ha indicado Fullana al tiempo que ha asegurado que esta votación "dificultará mucho la matrícula en los centros educativos".